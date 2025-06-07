https://news.day.az/tourism/1758744.html Стоит ли туристам опасаться поездки в Израиль? Опасных для туристов зон в Израиле больше не осталось, в том числе и на севере страны. Как передает Day.Az, об этом заявил в интервью ТАСС генеральный директор Минтуризма Израиля Дани Шахар. "Сегодня у нас в стране нет места, где было бы опасно находиться, включая северную часть Израиля, где были проблемы с "Хезболлах", Ливаном, Сирией.
Стоит ли туристам опасаться поездки в Израиль?
Опасных для туристов зон в Израиле больше не осталось, в том числе и на севере страны.
Как передает Day.Az, об этом заявил в интервью ТАСС генеральный директор Минтуризма Израиля Дани Шахар.
"Сегодня у нас в стране нет места, где было бы опасно находиться, включая северную часть Израиля, где были проблемы с "Хезболлах", Ливаном, Сирией. Теперь туристы туда возвращаются: даже когда выпал снег на горе Хермон, [находящейся на северной границе Израиля], там катались на лыжах", - сказал он.
Ранее мы сообщали, что израильские компании экспортировали оружие на рекордную сумму.
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