https://news.day.az/society/1758763.html

Смертельное ДТП в Баку - погибли трое

В Баку произошло смертельное ДТП. Как сообщает АПА, ДТП произошло недалеко от озера Беюкшор. В результате столкновения грузового и легкового автомобилей погибли три человека. Ранее мы сообщали, что в Джалилабаде "Ford" упал в канал.