https://news.day.az/society/1758763.html Смертельное ДТП в Баку - погибли трое В Баку произошло смертельное ДТП. Как сообщает АПА, ДТП произошло недалеко от озера Беюкшор. В результате столкновения грузового и легкового автомобилей погибли три человека. Ранее мы сообщали, что в Джалилабаде "Ford" упал в канал.
Смертельное ДТП в Баку - погибли трое
В Баку произошло смертельное ДТП.
Как сообщает АПА, ДТП произошло недалеко от озера Беюкшор.
В результате столкновения грузового и легкового автомобилей погибли три человека.
Ранее мы сообщали, что в Джалилабаде "Ford" упал в канал.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре