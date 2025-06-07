Смертельное ДТП в Баку

В Баку произошло смертельное ДТП.

Как сообщает АПА, ДТП произошло недалеко от озера Беюкшор.

В результате столкновения грузового и легкового автомобилей погибли три человека.

Ранее мы сообщали, что в Джалилабаде "Ford" упал в канал.