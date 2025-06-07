В российских городах выпал град

Мытищи и Королев накрыл июньский град.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ливень накрыл Подмосковье - дожди уже вовсю бушуют в Мытищах. В Королеве жители столкнулись с летним градом. 

Ранее мы сообщали, что ливни в Китае вызвали обвалы на дорогах.