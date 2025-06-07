https://news.day.az/world/1758736.html

В российских городах выпал град - ВИДЕО

Мытищи и Королев накрыл июньский град. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ливень накрыл Подмосковье - дожди уже вовсю бушуют в Мытищах. В Королеве жители столкнулись с летним градом. Ранее мы сообщали, что ливни в Китае вызвали обвалы на дорогах.