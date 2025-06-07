Более 20 городов США могут уйти под воду

Исследователи из Политехнического университета Вирджинии выяснили, что 28 городов США с населением в 34 миллиона человек постепенно уходят под воду.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Nature Cities Nature Cities.

"Наиболее тревожная ситуация наблюдается в городах Техаса. Он признан самым быстротонущим мегаполисом: 42% его территории опускается со скоростью более 5 миллиметров в год", - говорится в публикации.

Также угрожающие темпы зафиксированы в Далласе, Форт-Уэрте, Чикаго, Нью-Йорке, Детройте, Денвере и Индианаполисе.

Ранее мы сообщали, что в США предлагают взорвать ядерную бомбу под океаном ради спасения Земли.