Роналду принял решение по ЧМ-2025
Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский футболист Криштиану Роналду практически исключил свое участие в предстоящем клубном чемпионате мира.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, комментарий игрока приводит журналист Фабрицио Романо на своей странице в X.
Турнир пройдет с 15 июня по 14 июля в США. В воскресенье сборная Португалии сыграет в финале Лиги наций против команды Испании в Мюнхене.
"Почти решено, что я не приму участие в клубном чемпионате мира, несмотря на получение множества приглашений и предложений, - сказал Роналду. - Были переговоры, контакты, но нужно думать о краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе".
Ранее мы сообщали, что второй финалист Лиги наций определился в матче с девятью голами.
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