Роналду принял решение по ЧМ-2025

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский футболист Криштиану Роналду практически исключил свое участие в предстоящем клубном чемпионате мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, комментарий игрока приводит журналист Фабрицио Романо на своей странице в X.

Турнир пройдет с 15 июня по 14 июля в США. В воскресенье сборная Португалии сыграет в финале Лиги наций против команды Испании в Мюнхене.

"Почти решено, что я не приму участие в клубном чемпионате мира, несмотря на получение множества приглашений и предложений, - сказал Роналду. - Были переговоры, контакты, но нужно думать о краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе".

Ранее мы сообщали, что второй финалист Лиги наций определился в матче с девятью голами.