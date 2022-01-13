https://news.day.az/officialchronicle/1426334.html Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" - ФОТО
13 января состоялась церемония закладки фундамента ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт, которая будет построена в Азербайджане компанией ACWA Power Королевства Саудовская Аравия.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Глава государства Ильхам Алиев и министр энергетики Королевства Саудовская Аравия, принц Абдул-Азиз ибн Салман Аль Сауд выступили на мероприятии.
Президент Ильхам Алиев и принц Абдул-Азиз ибн Салман Аль Сауд заложили фундамент станции.
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