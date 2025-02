Зеленый выбор Азербайджана и Китая

Автор: Лейла Таривердиева

В ходе Всемирного экономического форума в Давосе Президент Ильхам Алиев дал интервью китайскому телеканалу CGTN (China Global Television Network). Отвечая на вопросы журналистки, он высказался по ряду самых актуальных вопросов мировой политики и экономики. Одной из таких тем была зеленая энергетика, и глава государства анонсировал грядущую революцию в энергетическом портфеле Азербайджана. А помогут в этом процессе нашей стране китайские технологии, считающиеся самыми передовыми в сфере ВИЭ-энергетики.

"Наша ближайшая цель состоит в том, чтобы к 2027 году обеспечить выработку 2 гигаватт солнечной и ветровой энергии, а к 2030 году довести этот объем до 6 гигаватт, что станет своего рода революцией в энергетическом портфеле Азербайджана. Хочу добавить, что инвесторы, включая иностранных и местных из Азербайджана, которые вкладывают средства в эти проекты, используют китайские технологии. Так, солнечные панели производятся в Китае. Сейчас наша команда работает над емкостью хранилищ, и мы обнаружили, что лучшие батареи производятся в Китае. Так что я могу только поздравить китайских производителей с этим потрясающим успехом, потому что это и качество, и цена. И никто не может конкурировать", - сказал азербайджанский лидер.

Отметим, что сотрудничество Азербайджана и Китая развивается по многим направлением. Зеленая энергетика в последнее время заняла в этом взаимодействии особое место.

Азербайджан в рамках COP29 подписал с китайскими компаниями несколько соглашений, направленных на развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в стране. Это соглашение между китайской компанией China Energy Overseas Investment Co. Ltd. и SOCAR Green о проекте строительства солнечной электростанции (СЭС) мощностью 160 МВт в Физулинском районе, а также меморандумы о сотрудничестве в сфере возобновляемой энергетики с China Energy Overseas Investment Co. Ltd. и China Datang Co. Ltd. Подписанные документы предусматривают инвестиции в проекты возобновляемой энергетики, а также создание Центра исследований и развития в данной области в Азербайджане.

Азербайджан выбрал для партнерства в зеленой сфере очень правильного партнера. Несмотря на то, что Китайская Народная Республика остается одним из главных виновников изменений климата, она же является лидером в сфере внедрения и развития зеленых технологий и использования возобновляемых источников энергии. Государство и частные компании активно инвестируют в эту сферу. Китайская сторона также заинтересована в инвестициях в зеленую энергетику в Азербайджане.

В июне прошлого года между министерством энергетики Азербайджана и китайской компанией China Gezhouba Group Overseas Investment был подписан меморандум о взаимопонимании. В рамках документа уже идут определенные работы по развитию ВИЭ, рассматриваются проекты создания мощностей в сфере солнечной энергетики, морской ветроэнергетики, строительства хранилищ энергии и интегрированных интеллектуальных энергетических систем. Еще одной перспективной темой, обсуждаемой между странами, является зеленый водород.

Китай обладает большим опытом в области технологий получения солнечной и ветровой энергии. Применение этих технологий даст серьезный толчок развитию ВИЭ в Азербайджане. Со своей стороны, Азербайджан может оказать немалое содействие развитию зеленого энергокоридора в рамках китайского проекта "Пояс и путь".

В интервью телеканалу CGTN Президент Ильхам Алиев отметил, что на полях COP29 было подписано соглашение между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном о строительстве энергетического кабеля по дну Каспийского моря. Этот проект свяжет Центральную Азию, Азербайджан и, потенциально, возможно, и Китай энергетическим кабелем.

Действительно, Китай может стать участником проекта. Проект Черноморского подводного кабеля, первоначально предусматривавший сотрудничество Европы лишь с Грузией, очень скоро продлился до Азербайджана, без которого его реализация вряд ли была бы возможной. По инициативе Баку, к проекту экспорта электроэнергии в Европу присоединились и страны Центральной Азии, и это открыло возможности для подключения к перетокам Китая. В том числе и в качестве крупнейшего инвестора и обладателя технологий.

Подключение Китая может стать еще одной формой коммуникационной взаимосвязанности наших стран. Следует подчеркнуть, что энергокоридор Азия-Европа предполагает экспорт именно зеленой энергии. Как сказал в интервью глава государства, потенциал ветровой и солнечной энергии Азербайджана уже установлен, и он намного больше, чем мы могли себе представить. "Нам нужны рынки, нам нужны технологии. Нам нужно сотрудничество. Потому что реализовать эти проекты без сотрудничества между соседями будет невозможно. Так что потенциал здесь есть, и, как вы уже сказали, Азербайджан играет очень активную роль в переходе на зеленую энергию", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Проект транскаспийского энергокабеля может быть совмещен с проектом энергокоридора в рамках китайской инициативы "Пояс и путь". Стоит напомнить, что Баку был одним из первых, кто поддерживал эту китайскую инициативу. Как отмечают китайские эксперты, Пекин уделяет большое внимание вопросам энергобезопасности на этом глобальном маршруте и для него важно, что проекты в сфере зеленой энергетики, реализуемые в Азербайджане, могут позитивно изменить энергобаланс в регионе.

В октябре прошлого года министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов посетил Китай для участия в 3-й министерской конференции "Один пояс, один путь". На встрече с вице-президентом компании China Energy International Group Co.Ltd. Линь Сиадоном были обсуждены вопросы интеграции дополнительных объемов возобновляемых источников энергии в энергосистему Азербайджана, реализации ветровых энергетических проектов на Каспии, организации местного производства оборудования для производства зеленой энергии, партнерства по зеленым энергетическим коридорам и так далее. Вице-президент China Energy заявил о намерении компании расширить инвестиции в проекты ветровой и солнечной энергии в Азербайджане. Он выразил поддержку взаимодействию по производству ветряных турбин и некоторых их компонентов в Азербайджане и созданию исследовательского центра. На встрече было подчеркнуто, что Китай может сыграть активную роль в качестве инвестора и поставщика технологий в проектах транзита электроэнергии из Азии в Европу, и что дополнительные возможности для этого предоставляет историческая Декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и КНР, подписанная в июле прошлого года в Астане.

Китайская компания China Datang имеет большой опыт управления выбросами углекислого газа не только в стране, но и за ее пределами. С компанией была достигнута договоренность о взаимодействии в создании института планирования электроэнергии и инженерии в Азербайджане.

Находясь в КНР, Шахбазов встретился также с вице-президентом Huawei Кай Соном. Обсуждались возможный технологический вклад Huawei в цифровую энергетику и проекты ВИЭ в Азербайджане. Huawei имеет богатый опыт в области получения солнечной энергии, цифровой энергии, производства инфраструктуры "умных сетей" и технологических решений для развития энергетических проектов. Рассматривались возможности участия Huawei в продвигаемых Азербайджаном проектах зеленых энергетических коридоров и оптиковолоконных кабелей между Европой и Азией.

И у же в январе текущего года Минэнерго Азербайджана подписало с китайской China Gezhouba Group Overseas Investment Меморандум о намерениях по реализации проектов в сфере ВИЭ.

В рамках форума "Пояс и путь" в ноябре 2023 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджанской Республики и Национальной энергетической администрацией Китайской Народной Республики с целью развития сотрудничества в области электроэнергетики и ВИЭ, нефтегазовой и нефтехимической сферах и поощрения инвестиций в энергетические проекты. Данный документ предусматривает расширение двусторонних связей в энергетическом секторе обеих стран, сотрудничество во внедрении новых технологий, модернизации энергетической инфраструктуры, поощрение взаимных инвестиций и предпринимательской деятельности, обмен опытом в области возобновляемых источников энергии, а также проведение совместных конференций, форумов и тренингов.

Азербайджан рассматривает Китай в качестве одного из основных партнеров в процессе зеленого перехода. Это обусловлено большим опытом, передовыми технологиями и высоким профессионализмом китайских специалистов в этой области. Китаю есть, что предложить Азербайджану, а наша страна может предоставить китайским партнерам широкое поле для деятельности в той сфере, в которой Китай идет с опережением. Это сотрудничество несет в себе взаимную выгоду и является залогом успеха.