Подписано соглашение между компаниями Азербайджана и Китая о сотрудничестве в области "зеленых" автомобилей

Сегодня в рамках COP29 китайской компанией NIO было организовано презентационное мероприятие на тему будущего электромобилей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии приняли участие заместитель министра энергетики Азербайджанской Республики, главный исполнительный директор COP29 по Азербайджану Эльнур Солтанов, заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, заместитель министра экологии и окружающей среды Китайской Народной Республики Чжао Иньминь, председатель правления и главный исполнительный директор по операциям Операционной компании COP29 Нармин Джарчалова, представители местных и зарубежных СМИ, а также другие заинтересованные стороны.

Эльнур Солтанов, открывший мероприятие вступительной речью, отметил, что мир постепенно перейдет от автомобилей, работающих на ископаемом топливе, к электромобилям, точно так же, как перешел от традиционных телефонов к смартфонам.

Заместитель министра экологии и окружающей среды Китайской Народной Республики Чжао Иньминь отметил, что Китай предпринимает активные шаги в области борьбы с изменением климата, активно работая над производством электромобилей для использования в глобальном масштабе.

"Китай в прошлом году произвел более 10 миллионов электромобилей, обеспечив себе мировое лидерство в этой области", - сказал он.

На мероприятии было подписано соглашение о сотрудничестве в области "зеленых" автомобилей между GreenCar со стороны Азербайджана и компанией Nio со стороны Китая.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.