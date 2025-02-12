Президент Ильхам Алиев: Китайские компании заинтересованы не только в предоставлении услуг и технологий, но и в инвестициях в Азербайджан

Китайские компании заинтересованы не только в предоставлении услуг и технологий, но и в инвестициях в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью китайскому телеканалу CGTN 20 января в Давосе. Интервью было опубликовано 11 февраля.

"И это уже в процессе. На COP29 мы подписали соглашение между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном о строительстве энергетического кабеля по дну Каспийского моря. Таким образом, мы свяжем Центральную Азию, Азербайджан и, потенциально, возможно, и Китай энергетическим кабелем. Другой проект предусматривает прокладку кабеля от Азербайджана в Европу по дну Черного моря.

Так что это еще одна форма транспортной взаимосвязанности. Это коридор "зеленой" энергии с огромным потенциалом, потому что потенциал ветровой и солнечной энергии Азербайджана уже установлен, и он намного больше, чем мы могли себе представить. Нам нужны рынки, нам нужны технологии. Нам нужно сотрудничество. Потому что реализовать эти проекты без сотрудничества между соседями будет невозможно. Так что потенциал здесь есть, и, как вы уже сказали, Азербайджан играет очень активную роль в переходе на зеленую энергию",- сказал глава государства.