https://news.day.az/officialchronicle/1724211.html Президент Ильхам Алиев в Давосе дал интервью китайскому телеканалу CGTN - ФОТО Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 20 января прибыл с визитом в Швейцарскую Конфедерацию для участия во Всемирном экономическом форуме. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства дал интервью телеканалу CGTN (China Global Television Network) в Давосе 20 января. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев в Давосе дал интервью китайскому телеканалу CGTN - ФОТО
20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с визитом в Швейцарскую Конфедерацию для участия во Всемирном экономическом форуме.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 20 января в Давосе глава государства дал интервью телеканалу CGTN (China Global Television Network).
Новость обновляется
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