Президент Ильхам Алиев в Давосе дал интервью китайскому телеканалу CGTN

20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с визитом в Швейцарскую Конфедерацию для участия во Всемирном экономическом форуме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 20 января в Давосе глава государства дал интервью телеканалу CGTN (China Global Television Network).

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