Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti 27 Sentyabr - Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin sosial şəbəkə hesablarında 27 Sentyabr - Anım Günü ilə bağlı video-çarx paylaşılıb.

Day.Az video-çarxı təqdim edir: