Водный терроризм Армении против Азербайджана

На днях глава сепаратистов Карабаха раскрыл своей пастве подробности фантастического проекта, еще более безумного, чем планировавшийся в советские времена разворот сибирских рек.

Проект предусматривает перемещение вод Сарсангского водохранилища в сторону оккупированных Арменией районов, что, по словам Арутюняна, позволит орошать до 30 тыс. га земель и создаст около 40-50 тыс. рабочих мест. Последний показатель особенно умиляет, если учесть, что на оккупированных территориях в настоящее время проживает примерно столько же людей, сколько сепаратистский режим собирается открыть рабочих мест за счет нарушения гидротехнических параметров построенного сорок лет назад и находящегося в аварийном состоянии искусственного водоема.

Сарсангское водохранилище было построено в 1976 году на реке Тертер в Агдеринском районе на средства Азербайджана. Объем водохранилища составляет 560 млн. кубометров. Это четвертое крупное водохранилище страны после Мингячевирского, Шамкирского водохранилищ и Аразского гидроузла. До оккупации из этого водохранилища орошались сотни тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий Тертерского, Бардинского, Евлахского, Геранбойского, Агдамского, Агджабединского районов. Высота плотины водохранилища составляет 125 м. Водохранилище расположено на высоте порядка 700 м над уровнем моря.

После оккупации при отсутствии технического обслуживания и мониторинга водоем постепенно пришел в упадок и находится, по оценкам специалистов, в аварийном состоянии, представляя угрозу сотням тысяч жителей Нижнего Карабаха.

В 2008 году министерство экологии Азербайджана забило тревогу. Как сообщали тогда СМИ, вода в реке Тертер сильно замутнена, наблюдается также массовая гибель рыбы. Как раз в тот период армяне приступили к очистке Сарсангского водохранилища от ила. Очистительные работы велись российской компанией, которая тоже не сильно церемонилась с нормами экологической безопасности. В процессе очистки сточные воды из Сарсанга и окружающих водоисточников сливались в реку Тертер. Анализы, произведенные в тот период, показали, что 90 процентов воды непригодны к использованию - в ней обнаружен аммоний.

Учитывая аварийное состояние гидроузла, МЧС Азербайджана смоделировало ситуацию на случай аварии на Сарсангском водохранилище. Было установлено, что если на этом водохранилище произойдет авария, то бурный водный поток за 60-70 минут достигнет расположенной в 48 километрах Барды, сметая все на своем пути.

Водохранилище находится в таком состоянии, что даже относительно незначительное землетрясение в регионе может привести к повреждению плотины, а это означает экологическую и гуманитарную катастрофу на обширной территории ниже водохранилища с населением около 400 тысяч человек. Но для экологической катастрофы совсем не обязательны подземные толчки. Вполне достаточно человеческого фактора. В оросительный сезон армянская сторона практически не пропускает воду, вследствие чего прилегающие угодья в Нижнем Карабахе гибнут от засухи. В зимние же месяцы оккупанты целенаправленно спускают до 90 процентов расхода воды, что вызывает в низовьях Тертера наводнения.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Политолог, глава Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде:

"Проект Сарсангского водохранилища, построенного на реке Тертер, предусматривал наличие большой сети оросительных каналов. Соответствующая распределительная станция была построена в низовьях Тертера. Она распределяла воду по системе каналов, проложенных в Нижнем Карабахе - Бардинском, Тертерском, Агджабединском, Агдамском районах. Эти каналы были основным источником орошения для сельского хозяйства. В этом регионе после строительства каналов начало бурно развиваться хлопководство, виноградарство.

После захвата Карабаха Арменией гидроузел оказался на оккупированных территориях, но сеть каналов осталась на нашей стороне.

Гидроузел был построен для регулирования уровня воды в водохранилище. Поэтому риск избытка давления на дамбу снижался. Сброс воды, причем, целевой сброс (избыток поступал в оросительные каналы) использовался в сельскохозяйственных нуждах. Эксплуатационные свойства узла оставались эффективными до оккупации.

А что мы наблюдаем сейчас? Поскольку система не действует, армянская сторона просто сбрасывает избыточную воду, появляющуюся во время паводков и таяния снегов, в реку Тертер, в результате чего часто происходят наводнения. Кроме того, в летний период вода, идущая по каналам в азербайджанские села, перекрывается. В результате возрастает давление на гидроузел, что грозит техногенной катастрофой. Неоднократно эксперты отмечали возникновение трещин на самом гидроузле.

Поскольку оросительные каналы остались на нашей территории, армяне решили построить новые в пределах зоны оккупации и перенаправить воду по системе этих каналов. Долгие годы оккупанты грубо нарушают нормы эксплуатации этого гидротехнического сооружения. Нынешние же планы еще более нарушают эксплуатационные нормы и усугубляют ситуацию".

Отметим, что на оккупированных Арменией территориях остаются также Хачынчайское, Арпачайское, Агдамкендское и другие водохранилища, также превращенные в экологические мины замедленного действия.

Лейла Таривердиева