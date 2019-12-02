Захватническая политика, проводимая Арменией, наносит серьезный ущерб природе, биологическому разнообразию Азербайджана и экологической ситуации всего региона, приводит к последствиям, способствующим деградации окружающей среды, сообщил Trend заведующий отделом министерства экологи и природных ресурсов Муталлим Абдулгасанов, передает Day.Az.

По его словам, реки Кура и Араз являются основными водными артериями республики. "Поскольку три четверти территории республики расположены в нижнем рельефе бассейна Куры, которая является самой большой водной артерией страны, трансграничное загрязнение реки создает экологическую напряженность", - отметил Абдулгасанов.

Завотделом подчеркнул, что сточные воды промышленных предприятий больших городов Армении, не проходя очистку, сбрасываются в реки, в результате водные бассейны загрязняются. В ходе проверок наблюдается в 10 раз превышающие норму загрязнение этих рек медью, молибденом, цинком, фенолом, свинцом и другими веществами. По его мнению, продолжение в будущем проектов в сфере промышленности этой страны еще больше будет загрязнять реки Азербайджана и Ирана и серьезно угрожать окружающей среде всего региона. Чтобы изучить ситуацию по загрязнению Арменией трансграничных рек, в бассейне реки Араз функционирует аналитическая лаборатория, оснащенная современным оборудованием, соответствующие структуры постоянно контролируют ситуацию.

Завотделом напомнил, что Азербайджан ратифицировал Хельсинкскую конвенцию "По охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер", однако, тот факт, что Армения не подключилась к этой Конвенции, делает невозможным решение указанных вопросов в региональном и многостороннем формате. В то же время, оккупация Арменией части международно признанных территорий Азербайджана создает проблемы в использовании водных ресурсов.

Абдулгасанов отметил, что водные объекты на оккупированных территориях Азербайджана подвергаются большому антропогенному влиянию. "На этих территориях загрязняются, разрушаются малые и большие водные источники, в результате серьезно страдает уникальная территория. На территориях, оккупированных Арменией, из строя вышли 10 водохранилищ, в том числе, Сарсангское водохранилище, объемом 560 миллионов кубометров воды, рассчитанное на орошение более 100 тысяч гектаров посевных площадей. Расположенное в оккупированной зоне Сарсангское водохранилище используется как средство экологического давления. Именно поэтому, по результатам пребывания в 2015 году в Азербайджане миссии ПАСЕ, 26 января 2016 года была принята резолюцию, в которой нашел свое отражение тот факт, что жители приграничных районов Азербайджана умышленно лишаются воды. Учитывая серьезность этой гуманитарной проблемы, Ассамблея призвала власть Армении к незамедлительному выводу вооруженных сил из вышеуказанного региона, обеспечению исследований независимыми инженерами и гидрологами и прекращению использования водных ресурсов как средство политического давления.