Миссия Евросоюза не разочаровала армян – конец нейтралитету?

Автор: Лейла Таривердиева

Европейская наблюдательная миссия, связавшись с Арменией, возможно, не догадывалась, в каких играх ей придется участвовать. Хотя не исключено, что и ей самой весь этот спектакль доставляет удовольствие.

Минобороны Армении накануне сообщило, что со стороны позиций ВС Азербайджана якобы была обстреляна машина наблюдателей Евросоюза и сами представители миссии. О том, что никто по автомобилям европейской миссии не стрелял, даже говорить не стоит. Это само собой разумеется. Примечателен сам факт и то, когда он был заброшен в публичное пространство. Сегодня, 16 августа, в Совбезе ООН будет рассматриваться обращение Армения относительно "блокады", "голода" и прочего. К такому событию армянской стороне необходимо подготовить соответствующую атмосферу и как можно красочнее представить образ врага всего человечества, коим, конечно же, должен предстать Азербайджан. "Обстрелянные" наблюдатели ЕС очень хорошо смотрелись бы рядом с "первой жертвой голода" в Ханкенди. Фотографии несчастного, скончавшегося, судя по худобе, от тяжелой болезни, уже приложены к делу вместе с непонятными твитами наблюдательной миссии ЕС.

Пропаганда вовсю старается, готовя международную общественность к тому, что на "скамье подсудимых" будет настоящее исчадие ада. В понедельник мы уже "ранили" армянского солдата и довели беднягу до тяжелого состояния. Позднее, правда, выяснилось, что солдат был ранен совсем не там, где указывало МО Армении, и совсем не так, как расписывало ведомство. Солдат получил тяжелые ранения не в Юхары Шорджа, и не от азербайджанской пули, а наступив на родную, армянскую мину на позиции ВС Армении вблизи Неркин Кенда. Почему армянам хотелось, чтобы это был именно Юхары Шорджа? Не знаем, но в дезинформации относительно якобы обстрела автомобилей миссии ЕС тоже фигурировал этот населенный пункт. Вероятно, данная местность была избрана в качестве сцены основных событий безобразного квеста, в котором участвуют европейцы.

Министерство обороны Азербайджана сразу опровергло армянскую ложь, подчеркнув, что время выезда наблюдателей Европейского Союза в направлении условной границы в Армении, маршрут их движения, координаты в этом районе, а также марки и номера автомобилей заранее предоставляются азербайджанской стороне. В подразделениях азербайджанской армии известно об этих поездках миссии. Это значит, что возникновение такой ситуации невозможно по определению.

Первоначально опровергла армянскую ложь и сама миссия ЕС. "Ни один патруль EUMA (миссия ЕС) не был мишенью для обстрела. Мы патрулируем районы вдоль армяно-азербайджанской границы и информируем Брюссель о военной обстановке, в том числе об инцидентах со стрельбой в зоне нашей ответственности", - говорилось в удаленном позднее сообщении миссии ЕС, опубликованном в Х (Twitter).

Интересно было бы послушать диалог между руководителем миссии Риттером и МО Армении. Мы о его содержании никогда не узнаем, но он наверняка имел место после появления первого твита. Армянская сторона так старается, а ничего не понимающие в этой тонкой игре европейцы все портят. Проникнувшись остротой момента, миссия удалила опровержение и выдала следующий твитт: "ИСПРАВЛЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ: Подтверждаем, что патруль #EUMA присутствовал при стрельбе в зоне нашей ответственности. Ни один член #EUMA не пострадал".

Это заявление вызвало взрыв армянского восторга, хотя для этого нет причин. Удалив честное признание реалий, миссионеры, тем не менее, не подтвердили версию Минобороны Армении. В конечном счете, заявление МО все равно оказалось фейком, так как обстрел европейцев не имел места. Конечно, для авторитета самого Евросоюза было бы лучше, если бы миссия не удалила, а просто подкорректировала предыдущее заявление, указав, что они были свидетелями стрельбы, но сами обстрелу не подвергались. С точки зрения конструктивной дипломатии и заявленных ЕС добрых намерений, следовало поступить именно так. Потому что из удаления честного твитта армянская сторона сделала соответствующие выводы, и в следующий раз европейские наблюдатели могут оказаться в центре еще более опасной для них провокации.

Почему на армянской стороне столько щенячьей радости, понятно. Перестрелки на границе не редкость, однако армянам до сих пор еще не удавалось вовремя подвезти к месту событий иностранцев. А те сами не особо стремились подставляться под пули. Пару месяцев назад глава делегации Евросоюза в Армении, посол Андреа Викторин сказала журналистам: "У них (миссии - ред.) нет желания появляться там, где происходит что-то, они проводят мониторинг границы и фиксируют то, что видят. Но это не значит, что они могут автоматически оказаться в каком-то пункте, где что-то происходит". И предупредила, что "может быть ситуация, когда наблюдатели откажутся отправиться в конкретный пункт".

В связи с тем, что обсуждения в ООН были уже назначены, у армян не было времени ждать, когда совпадут обстоятельства и наблюдатели окажутся в нужное время в нужном месте. Пришлось брать дело в свои руки. Когда наблюдатели прибыли к Юхары Шорджа, был разыгран спектакль со стрельбой. Не хочется думать, что миссия ЕС вошла в сговор с армянской стороной и участвует в представлениях добровольно и сознательно. Надеемся, что это не так. Тем не менее, чехарда с твитами выглядит очень недостойно и несолидно. Хотя из окончательного заявления не следует, что миссия подверглась целенаправленному обстрелу с азербайджанской стороны, армянам оставлено пространство для фантазий и манипуляций. И что самое интересное - европейские наблюдатели даже не думают бороться с попытками манипулировать ими. По идее, втягивание армянской стороной европейских наблюдателей в грязную игру не может не стать сигналом для последних быть более внимательными к происходящему вокруг них. Если, конечно, они сами не заинтересованы в происходящем.

Ереван сделал откровенную попытку втянуть европейцев в пропагандистскую ловушку, и они в нее попали. Если это стало для них неожиданностью, то им следует знать, что, проводя наблюдательную миссию в Армении, они участвуют в политическом квесте. До сих пор они думали, что все вокруг них это реальность, но на самом деле для европейцев разыгрывается спектакль. Разъезжая по селам, разговаривая с жителями приграничья, выслушивая чиновников и военных, они должны быть начеку и анализировать каждое слово. Потому что все слезы, страдания, жалобы и страшные истории - это всего лишь часть спектакля. За этими слезами ничего не стоит.

Миссия ЕС была нужна армянской стороне не для безопасности своих границ, которым ничего не угрожает, а в качестве свидетелей, пусть даже свидетелей спектакля. И так было всегда. Мы помним дезинформацию, регулярно распространявшуюся армянской стороной в период оккупации и деятельности Минской группы ОБСЕ. Сговор Еревана с сопредами и руководством организации против Азербайджана однозначно имел место. Так же, как сегодня в бюллетенях МО России умалчивается о деяниях армян, так же и в сообщениях МГ ОБСЕ умалчивалось о том, что армяне стреляли по наблюдательным миссиям, приезжавшим на оккупированные в тот период территории. Дезинформации о якобы обстреле миссий с азербайджанской стороны с подачи Армении подхватывались и распространялись во всех европейских ресурсах. Откровенные провокации же со стороны армян регулировались один на один, без свидетелей.

Накануне по армянским медиа разошелся ролик, на котором некто с замазанным лицом, представляемый членом миссии ЕС, несет всякую чепуху. Несет он ее на английском с далеко не европейским акцентом. Если это член миссии ЕС, почему он прячет лицо? Если это подставное лицо, почему мы не видим твита наблюдателей, опровергающего принадлежность данного типа к миссии? Последнее следовало бы сделать сразу и публично, потому что подобные ролики дискредитируют наблюдателей и через них Евросоюз в глазах Азербайджана и азербайджанского народа.

Ложь, манипуляции, фальсификации, откровенные выдумки - это то, чем пользуется армянская пропаганда. Официальная политика Армении не ушла далеко от подобных методов. В этот раз Ереван, надо сказать, рискнул. Одно дело врать про своего солдата и совсем другое - выставлять в качестве пострадавших иностранных наблюдателей. В отличие от МО России Евросоюз, насколько нам известно, не имеет личной заинтересованности в сокрытии правды о происходящем между Арменией и Азербайджаном, несмотря на всю проармянскую братию, давление Парижа и истерики некоторых стран, которые услышали звон, но, не поняв, где он, начали делать заявления.

Если судить по происходившему на брюссельской переговорной площадке, по тезисам, звучавшим в заявлениях Шарля Мишеля, можно было предположить, что Евросоюз честен с Баку и реально хочет добиться мира в регионе. Тем не менее, миссия ЕС подыграла Армении. Неосознанно, по незнанию или по злому умыслу - неважно. Ее действия, беспорядочные твиты, явное желание угодить армянской стороне лишний раз убеждают в том, что Баку был прав, отказав Евросоюзу в направлении аналогичной миссии в Азербайджан.

Очень не хотелось бы разочаровываться. Но...