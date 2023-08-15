Фарс, устроенный Арменией в ООН, вернется бумерангом к самому Еревану

Интересно, в чем нас пытаются обвинить? В "закрытии" Лачинской дороги, по которой ежедневно МККК провозит без проблем в обоих направлениях десятки армян?

Об этом сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог и дипломат Фикрет Садыхов.

Инициированные армянской стороной обсуждения в Совбезе ООН вопросов "блокады" и "гуманитарного кризиса" в зоне временной дислокации российских миротворцев - это фарс, считает политолог.

"Сепаратисты сами создали проблемы армянскому населению, перекрыв бетонными блоками дорогу Агдам-Ханкенди. Интересная получается "блокада", если якобы голодающие сами перекрывают дорогу гуманитарной помощи. И все это на фоне постоянных провокаций и обстрелов азербайджанских позиций, попыток создать напряженный фон и обвинить Азербайджан во всех смертных грехах.

"Очень сомневаюсь, что инициатива Армении с такой легкостью будет воспринята постоянными и непостоянными членами ООН и все они безо всяких сомнений проголосуют за антиазербайджанскую резолюцию. Не будем забывать, что среди непостоянных членов СБ есть партнеры Азербайджана, в том числе члены Движения неприсоединения. Есть среди постоянных членов страны, которые могут наложить вето. В частности, Россия и США, которые в настоящее время считаются основными модераторами переговорного процесса. Также Великобритания, которая, как всем известно, в период 44-дневной войны заблокировала принятие антиазербайджанской резолюции. Что касается Китая, неизменно придерживающегося принципа невмешательства в дела других государств, то Азербайджану вряд ли стоит ожидать какой-то угрозы с его стороны", - сказал Садыхов.

По словам политолога, все это позволяет усомниться в успехе армянской затеи. В нынешней очень сложной геополитической атмосфере можно допустить лишь принятие каких-то документов, не обязывающих Азербайджан выполнять требования Армении, потому что много факторов, работающих против интересов Еревана. Азербайджан на дипломатическом уровне уже давно все всем доказал, и трезвомыслящие политики с пониманием относятся к нашим доводам и аргументам.

Продемонстрировать свою особую симпатию к Армении и добиться принятия жесткого документа постарается Франция, но не она одна решает такие вопросы, отметил наш азербайджанский политолог. В конечном счете, считает он, эта инициатива Армении только усложнит ситуацию в регионе. Вряд ли такая ситуация отвечает интересам самих армян на данном этапе. Напрасно Никол Пашинян идет на поводу у реваншистов - даже какой-то временный успех в конечном итоге обернется ударом по престижу самой Армении.

"А в случае провала своей инициативы Армения окажется в еще более жалком положении, и ей придется просить уже не о принятии резолюции, а о том, чтобы Азербайджан смягчил свою позицию в отношении незаконных армянских формирований, остающихся в Карабахском регионе. Это нонсенс, и Азербайджан, конечно, никогда на это не пойдет. В любом случае все сегодняшние поползновения Армении, ее попытки добиться международного давления на Баку обернутся бумерангом против нее самой. Все это вернется к Еревану и еще больше ослабит позиции нынешнего руководства Армении", - сказал Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева