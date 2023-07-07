Новые голоса в Совбезе ООН изменят ситуацию

В настоящее время международные организации, в частности ООН, не оправдывают ожиданий человечества. ООН неизбежно должна пройти через серьезные реформы. Совет Безопасности ООН является пережитком прошлого и не отражает нынешнюю реальность. Об это заявил, выступая 5 июля на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку, Президент Ильхам Алиев. Азербайджанский лидер подчеркнул, что по одному постоянному месту в Совете Безопасности ООН с правом вето должны иметь страны, председательствующие в Движении неприсоединения, Организации исламского сотрудничества и Африканском союзе. Он также отметил обеспокоенность Азербайджана растущей тенденцией к неоколониализму и указал на необходимость включения Движения неприсоединения, созданного в результате процесса деколонизации, в борьбу с этим позорным наследием прошлого.

Прокомментировать высказывания главы государства Day.Az попросил азербайджанского политолога и дипломата Фикрета Садыхова.

По его словам, в борьбе с неоколониализмом, с его откровенными проявлениями сегодня может сыграть большую роль скоординированная реакция тех стран, которые пострадали от колониализма, и членов Движения неприсоединения, которых это действительно серьезно беспокоит.

"В этих рамках можно говорить о создании каких-то новых форматов, разработке определенных программ. Во всяком случае, ядром этой борьбы должно быть полное неприятие того, что пытаются делать некоторые ведущие государства мира, и активная борьба с этим, как сказал Президент, позорным явлением. Должны предприниматься действия, нацеленные на формирование новой геополитической среды. В этом плане Движение неприсоединения может сыграть очень важную ведущую роль. Не стоит забывать, что это 120 государств, составляющих ядро ООН", - сказал Садыхов.

Политолог напомнил, что Президент Ильхам Алиев ранее уже неоднократно говорил о необходимости реформирования ООН. Сегодняшняя деятельность ООН как международной глобальной организации не оправдывает надежды человечества. Более того, этой структурой пользуется ряд ведущих государств для навязывания и реализации собственных интересов. Это совсем не то, что ожидают страны мира от Организации Объединенных Наций, подчеркнул наш собеседник. По его мнению, в таком формате ждать от ООН каких-то справедливых, объективных, отражающих реальную ситуацию решений было бы наивно. Созданная после окончания Второй мировой войны структура, конечно же, не отвечает реалиям сегодняшнего дня и должна быть подвергнута глубокой реформе, считает политолог.

"В этом аспекте немаловажную роль могут сыграть другие международные структуры, такие, как Движение неприсоединение, Организация исламского сотрудничества, региональные организации. Их членство может осуществляться в порядке ротации. Новые голоса в Совете безопасности приблизили бы мир к более реальному восприятию происходящих событий. Сегодня международные организации должны не просто фиксировать происходящие в мире процессы и события, но и адекватно реагировать на них. Причем, реагировать не на основе интересов определенной группы государств, а на основе норм и принципов международного права. Вот главная задача, которая должна стоять перед ООН. В противном случае она превращается в инструмент, которым пользуются ведущие мировые силы для принятия выгодных им решений. Что, конечно же, очень часто полностью противоречит сложившейся в мире геополитической ситуации и является тормозом в деятельности такой структуры, как ООН, фактически превратившейся в средство реализации интересов мировых держав", - сказал азербайджанский политолог.

Лейла Таривердиева