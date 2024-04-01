Миссия ЕС во всем призналась – дела для Еревана еще хуже, чем мы думали

Автор: Лейла Таривердиева

В середине августа прошлого года произошел неприятный инцидент с участием мониторинговой миссии Евросоюза (EUMA), расквартированной на условной армяно-азербайджанской границе. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанская сторона обстреляла машину наблюдателей. Сама EUMA опровергла эту ложь, написав в Х: "Ни один патруль EUMA не был мишенью для обстрела. Мы патрулируем районы вдоль армяно-азербайджанской границы и информируем Брюссель о военной обстановке, в том числе об инцидентах со стрельбой в зоне нашей ответственности". Однако на следующий день, после определенной работы, проведенной армянской стороной, твит был отредактирован и звучал уже так: "ИСПРАВЛЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ: Подтверждаем, что патруль #EUMA присутствовал при стрельбе в зоне нашей ответственности. Ни один член #EUMA не пострадал".

Такое недостойное поведение европейцев выглядело очень непривлекательно и жалко. Конечно, от миссии в Азербайджане ничего хорошего не ожидали, но что представители ЕС будут до такой степени лицемерны, честно говоря, не думали. Это было уже слишком. Европейцы своим "исправлением" оставили простор для фантазий и инсинуаций. Потому что "не был мишенью для обстрела" это одно, а "ни один член не пострадал" это совсем другое. Во втором случае при желании можно домыслить, что по наблюдателям стреляли, но никто из них не пострадал. Именно такой смысл был нужен армянской стороне, и очень неприятно наблюдать, как солидные дяденьки и тетеньки с биноклями, прибывшие из Европы, встают на задние лапки перед пропагандой.

Само собой, разбираться в этой безобразной ситуации ни армяне, ни миссионеры не стали. А зачем? Дело сделано, намек на стрельбу по европейской миссии остался витать в воздухе.

И вот на днях глава EUMA Маркус Риттер дал интервью армянам, в котором раскрыл подробности этого инцидента. Перевод интересующего нас момента распространили азербайджанские блогеры. Из слов Риттера следует, что один из членов миссии во время очередной перестрелки в направлении кяльбаджарского участка границы решил показать себя крутым парнем и сняться в шлеме в якобы опасной ситуации. Видео предназначалось для личного пользования - миссионер хотел покрасоваться перед семьей. "И чтобы сделать видео интересней или по какой-то другой причине он кричал в камеру "мы подверглись нападению". Я хотел узнать у него, что это было и кто это снимал. И оказалось, что он дал свой телефон одному из армянских сопровождающих, которого попросил снять видео. Когда съемка закончилась, сопровождающий попросил копию этого видео, на что ему ответили "я дам, если ты пообещаешь использовать в личных целях". Сопровождающий пообещал, но немедленно отправил это видео в МО Армении", - рассказал Риттер. Лучше поздно, чем никогда.

Интересно, а почему господин Риттер, зная все это, приказал изменить правдивую запись в Х? Этот вопрос все еще остается открытым.

Ситуация глупейшая. Она оказалась еще глупее, чем мы могли себе представить. Миссия Евросоюза не заслуживает серьезного отношения, и мы еще раз убеждаемся, что Баку очень правильно сделал, отказавшись принять ее на своей территории. EUMA - это бессмысленная структура, не озадаченная вопросами достижения реального мира, которая запомнится только мемами с биноклями. Ее члены плохо представляют, где находятся и для чего, для них это просто отдых в горах с шашлыками. Они позируют, сурово разглядывая азербайджанские территории в бинокли, развлекаются и считают происходящее на границе забавным. Между тем, обвинения в обстреле миссии ЕС это очень серьезное обвинение, с такими вещами нельзя шутить. А если уж пошутил, следует ликвидировать последствия такой безмозглой шутки, а не редактировать самих себя, сказав правду.

Армянское МО фактически подставило миссию ЕС. После недостойной чехарды с твитами в Азербайджане к ней практически не осталось никакого доверия.

Возможно, европейцы просто плохо знают армян и не понимают, с кем имеют дело? Что ж, у господина Риттера есть широкие возможности узнать их получше.