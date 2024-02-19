Евросоюз смотрит в оба

Автор: Лейла Таривердиева

Имеют ли право члены наблюдательной миссии Евросоюза, размещенные вдоль армяно-азербайджанской границы, разглядывать в бинокли территории Азербайджана? Наверняка, такой вопрос возникал у многих.

Бинокль стал символом EUMA. Пожалуй, миссии пора уже поместить изображение этого оптического прибора на свою эмблему. Он будет там неплохо смотреться. Члены EUMA спешат запечатлеться на камеру с суровым видом разглядывающими в бинокли соседний Азербайджан, наши приграничные территории, наши пограничные посты и позиции нашей армии. Что или кого они там высматривают, непонятно. Миссия имеет мандат в Армении и должна приглядываться к происходящему там. Пока она развлекается подглядыванием за азербайджанской стороной, у нее под носом плодятся незаконные вооруженные формирования. Неужели европейцам, постоянно курсирующим вдоль границы, не кажется странным, что на армянских рубежах стоят какие-то добровольцы? Эта разношерстная вооруженная компания, в которой есть старики и подростки, никак не тянет на погранвойска регулярных вооруженных сил. Понятно, что в Армении европейцам, наверняка, довелось видеть и не такое, но граница - это вроде как зона их ответственности, и очень странно, что они никак не реагируют на эту вопиющую ситуацию.

Охраняющие границу Армении так называемые добровольцы - это самое настоящее незаконное вооруженное формирование. По тому, что руководит бандой пашиняновский депутат и она имеет полный доступ к вооружению, можно говорить о том, что все происходящее санкционировано властями, а группировка находится в подчинении министерства обороны. Интересно, это считается нормальным по меркам Европы? Во Франции, Германии или в Канаде, которая вообще непонятно, каким боком пробралась в миссию ЕС, тоже на границах стоят шестидесятилетние небритые мужики и сомнительные личности в трениках с повадками уголовников? И стоят не с рогатками и водяными пистолетами, а с боевым оружием. Хотелось бы услышать многомудрый план поддержки стабильности и безопасности, разработанный в таких условиях EUMA. Миссия торчит на границе уже год, должен же у нее быть какой-то внятный план.

В январе Совет ЕС принял решение об увеличении численности своей гражданской наблюдательной миссии в Армении и определил ее финансовые расходы до 2025 года. За год деятельности миссия ничего не достигла, единственное, в чем она преуспела, так это в том, что покрывала армянскую сторону. Ну, и глазела в бинокли на чужие территории, куда миссионеров не пустили. Стабильность последних нескольких месяцев не является заслугой EUMA, а вот последняя армянская провокация - это прямая ее вина. По всему видно, что Евросовет выделяет миллионы евро не на обеспечение стабильности и мира, а на то, чтобы миссионеры повнимательнее собирали разведданные, рассматривая в военные бинокли азербайджанское приграничье.

И снова возникает вопрос - а имеют ли они на это право? В обычной жизни в тех же европейских странах граждане жалуются в полицию на нарушение личного пространства и вмешательство в частную жизнь, когда сосед подглядывает за ними из окна. А как быть, когда французский бригадный генерал с территории сопредельной с Азербайджаном Армении рассматривает азербайджанские погранпосты?

"К сожалению, ни в международном, ни в национальном законодательстве нет положений, касающихся таких ситуаций. Не предусматривается запрет на визуальное рассматривание в бинокль территории другого государства. Мы то понимаем, что миссия ЕС - это не туристы, любующиеся красотами Азербайджана, и собирают они не впечатления, а информацию. Но запретить им смотреть в бинокль в нашу сторону невозможно", - сказал в беседе с Day.Az юрист-международник, профессор Намик Алиев.

У вопроса нет правовой, но есть моральная сторона, считает он. Сейчас говорят о "бинокольной дипломатии" миссии ЕС. Я бы назвал это "бинокольной провокацией". Дипломатия предполагает реализацию двусторонних связей и внешней политики для построения отношений на основе принципов и норм международного права. Если же ты строишь отношения с другим государством с целью разжечь конфликт, чем, собственно, и занимается Запад, то в данном случае речь может идти не о дипломатии, а о провокации, подчеркнул юрист.

"Как можно содействовать миру и спокойствию на границе, стоя только на одной стороне? Если ты стоишь на одной стороне, то должен сосредоточить внимание на предотвращении провокаций с той стороны, которая тебя пригласила. Ты можешь повлиять только на то, чтобы страна размещения миссии не совершала провокаций. А на другую сторону влиять у тебя нет никаких ни возможностей, ни прав. Что мы имеем в результате? Там, где европейская миссия должна была обеспечивать недопущение провокаций, эти провокации происходят, а там, куда миссию не впустили, провокаций нет. Интересно, не правда ли?

В последнее время я столкнулся с поразительным явлением. У тех, кто находится на содержании у армянской стороны, появился очень интересный ответ на все вопросы. Однажды, беседуя в соцсетях с небезызвестным журналистом Кириллом Кривошеевым, я услышал от него "удивительное" объяснение по поводу того, почему он не осуждает армянскую агрессию против Азербайджана. "Потому что я тогда был ребенком", - сказал он... Каково?

Член ПАСЕ Франкт Швабе нашел не менее безумное оправдание тому, что ни разу не осудил оккупацию Арменией территорий Азербайджана. По его словам, когда это происходило, его еще не было в ПАСЕ... То есть, если во время оккупации его не было в Ассамблее, то и осуждать Армению он не может. Выходит, тот же Швабе не может осуждать Гитлера, потому что его тогда еще не было на свете? Полный бред. Совершенно безумная логика. Я бы назвал это логикой преступников", - сказал Намик Алиев.

Наш собеседник обратил внимание на то, что атаке подвергаются те страны, во главе которых стоят сильные и серьезные лидеры. И подвергают их атаке страны, руководители которых высмеиваются на мировой арене. Далее, поддержка Армении - это вмешательство в дела Южного Кавказа и во внутренние дела Азербайджана. В то время, как Европа ужесточает миграционное законодательство, предпринимает шаги с целью удалить со своих территорий незаконно проживающих иностранных граждан, она же осуждает Азербайджан за то, что с его территории выехали, причем, добровольно, граждане других государств, незаконно проживавшие здесь более трех десятков лет.

"Размещение на границе незаконного вооруженного формирования "Еркрапа" - это чрезвычайный факт. Это факт, демонстрирующий наличие в стране незаконных военизированных формирований. Удивляет, что размещенная на тех же территориях наблюдательная миссия Евросоюза этого не замечает, закрывает на это безобразие глаза. Об этом ни разу не было сказано. Что является лишним доказательством предвзятости EUMA.

На мой взгляд, провокационная активность западных стран в стремлении разжечь конфликтную ситуацию на Южном Кавказе и тем самым войти в регион, связана с теми транспортно-коммуникационными возможностями, которые здесь имеются. Понимая, что тот же Срединный коридор является решающим для Европы, Запад стремится взять его под свое влияние. Отсюда - серьезная дестабилизация на границе и якобы желание принять участие в ее стабилизации, а на самом деле - поддерживать напряженность. Напряженная ситуация нужна европейцам для того, чтобы расширить свое присутствие. Думаю, что в ближайшее время мы увидим дальнейшее увеличение количества членов миссии под предлогом необходимости поддержки безопасности", - сказал Намик Алиев.