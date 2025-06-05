США запретили въезд гражданам 12 стран

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд в страну гражданам 12 стран. Об этом сообщает Белый дом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Запрет распространяется на граждан Афганистана, Мьянмы, Чада, Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Поясняется, что эти государства "представляют очень высокий риск для США".

Кроме того, американский лидер частично ограничил въезд в страну гражданам Того, Туркменистана, Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне и Венесуэлы.