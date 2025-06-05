Армянство водит за нос Всемирный совет церквей

Автор: Лейла Таривердиева

Как уже известно, в конце мая в Швейцарии прошла международная конференция на тему сохранения так называемого "армянского наследия" на освобожденных территориях Азербайджана. Это мероприятие стало ответом на конференцию с участием ученых из многих стран мира, прошедшую в апреле в Ватикане. Обсуждения в университете Святого Престола были посвящены истории христианства Азербайджана, в первую очередь наследию Кавказской Албании. В ответ армянство и его группа поддержки решили провести в Берне свое мероприятие.

Печально, что к организации провокационного мероприятия был причастен Всемирный совет церквей, очень часто в последнее время идущий на поводу у армянства. У ВСЦ странные представления о "христианском братстве".

По итогам так называемой конференции было принято заявление, которое армянские СМИ почему-то распространили с опозданием, только сейчас. Возможно, армянские заказчики дополняли и усиливали формулировки, прежде чем обнародовать бумагу.

В документе утверждается со ссылкой на неких международных экспертов, что покушение на "армянское наследие" равноценно геноциду или намерению геноцида. Ни больше, ни меньше. Участники мероприятия выразили бескрайнюю обеспокоенность якобы посягательствами на идентичность, наследие и память армян и потребовали от ЮНЕСКО "немедленно организовать независимую мониторинговую миссию для оценки состояния сохранности армянских культурных и религиозных объектов" в освобожденном Карабахском регионе Азербайджана. Международным организациям и правительством стран было предписано "предпринять дипломатические и правовые шаги на основе документов ОБСЕ и других конвенций" для спасения армянских новоделов и возвращения добровольно покинувших регион армян в Карабах. Ну, а всему христианскому миру поручено укреплять солидарность с Арменией.

Самое забавное - ВСЦ намерен возглавить "экуменический паломнический визит к армянским святым местам" в Карабахе. При наличии правильных формулировок, непредвзятости, отстраненности от провокационной деятельности армянства, возможно, азербайджанская сторона и позволила бы посещение объектов албанского наследия. Но инспектировать "армянские святые места" никаким организациям не удастся. Во-первых, Азербайджан не допустит вмешательства в свои внутренние дела, не позволит никому диктовать правила на своей суверенной территории. Во-вторых, никаких "армянских святых мест" в Карабахе не существует, как, впрочем, и в Азербайджане в целом. В Азербайджане существуют места, которые могут считаться святыми для христианского мира, но с армянством и армянской, так сказать, идентичностью они никак не связаны. Эти места связаны с Албанской церковью - одной из древнейших в мире христианских церквей. Если ВСЦ готов воспринимать эти реалии, то милости просим.

А, в-третьих, если ВСЦ хочет заслужить право устраивать экуменические походы на территорию Азербайджана, он должен доказать свою объективность и чистоту помыслов. В настоящий момент все выглядит как "крестовый поход" сборища ксенофобов, шовинистов и исламофобов. И не только выглядит, а, думается, так оно и есть. Упоминание в заявлении конференции неких "лидеров мусульманских традиций" не меняет ситуации к лучшему. Религиозный фактор - это последний инструмент, доступный армянству, и оно сейчас вовсю раскручивает его против Азербайджана. И сам карабахский конфликт, развязанный Ереваном с целью захвата территорий, и освободительная Вторая карабахская война, и антитеррористическая операция 2023 года - все это выставляется как "атака на христиан". Всемирный совет церквей с готовностью все это поглощает, поощряет их и уже готов встать во главе этого "крестового похода".

Хотелось бы думать, что в ВСЦ просто идет на поводу у псевдо-христианского нытья армянства, а на самом деле не в курсе, что происходило в регионе в последние тридцать пять лет, не в курсе преступлений Армении и армянской церкви. Иначе получается, что Всемирный совет церквей выбрал сторону врага рода человеческого. Именно так, никак иначе. Потому что список преступлений армянства против человечности огромен и беспрецедентен по циничности и изощренности зверств. Церковники, наверняка, лучше знакомы с картинами ада, изображенными Иеронимом Босхом, чем с хроникой армянских злодеяний против азербайджанского народа. Поэтому скажем так: деяния чудовищ на картинах Босха выглядят более человечно, чем деяния армянских нацистов, ослепленных пещерной ненавистью.

ВСЦ серьезно уронил свою репутацию в общечеловеческом смысле, заняв сторону зла. Не стоило втягиваться в армянские игры. Армянство никогда не ведет честную игру, оно всегда действует окольными и нечистоплотными путями. На честную игру в него не хватает сил и прав. И никогда не хватало. Зато к его услугам всегда были "защитники христианства".

И вообще, как ВСЦ собирается осуществить свою грандиозную задумку? Как оно намерено реализовать свое экуменическое паломничество в Азербайджан? Просто двинуться с крестами к границе и попытаться ее прорвать? А ничего другого ему не останется, так как Баку не позволит устраивать проармянские шоу на своих территориях. Кстати, вспомнилось. Во время событий на Лачинской дороге мэр Парижа Идальго с парочкой таких же завсегдатаев армянской кормушки заявила, что приедет лично с грузом гуманитарной помощи к лачинскому погранпункту и прорвется в Ханкенди. И пусть попробуют ее не пустить... Само собой, ничего из этого не вышло. Постояв пару часов у шлагбаума, она ретировалась, забрав с собой и грузовики с консервами.

Это мы так, к слову.

А теперь несколько слов о самом "армянском духовном наследии". То, что реально может называться армянским, это несколько построенных в годы оккупации церквей. Хачкары в честь оккупантов и тому подобные чуждые для азербайджанской земли элементы. Если все эти новоделы определяют армянскую духовную идентичность, как утверждалось в итоговом документе конференции в Берне, то наши им соболезнования. Если идентичность народа определяет постройка десятилетней давности, значит, ему следует попытаться идентифицировать себя как-то иначе.

Вдохновленный мероприятием в Берне, обладатель уникальной должности под названием "омбудсмен культурного наследия Армянского нагорья" Овик Аванесов поднял в соцсетях панику по поводу судьбы двух построенных в годы оккупации в Ханкенди армянских церквей. Мол, Азербайджан собирается сносить церкви Святого Акопа и кафедральный собор Пресвятой Богородицы, эти чуть ли не жемчужины несуществующего армянского наследия.

Вот эти два сооружения действительно являются армянскими. Тут мы с человеком со странной должностью спорить не будем. Реальное армянское наследие в Карабахском регионе - это новоделы, выстроенные в период оккупации. К нему соседи и Всемирный совет церквей относят и армянизированные албанские храмы, но мы их из списка вычеркиваем. Эти храмы не относятся к армянам и обсуждению не подлежат.

Хотя и указанные Аванесовым церкви тоже не заслуживают поднятого вокруг них шума. Давайте посмотрим, что это за "наследие".

Церковь Святого Акопа была построена в 2002 году в память о спитакском землетрясении. В Ханкенди исторически никогда не было армянских церквей, эта стала первой. Профинансировал ее армянский миллионер из США Епремян. Кафедральный собор Пресвятой Богородицы был построен еще позже - в 2019 году и прослужила сепаратистам чуть больше года. Если бы вложившие в нее деньги благотворители, что оккупационному режиму осталось жить год, они не стали бы доставать кошельки. Эта церковь была построена по инициативе самопровозглашенного предводителя самопровозглашенной "арцахской епархии" Паргева Мартиросяна, мошенника, руководившего раздачей армянам квартир азербайджанцев в Шуше. За годы оккупации этот деятель нажил большое состояние и после войны, не дожидаясь антитеррористической операции, покинул свою паству, сбежав в США.

Все церкви в бывшей зоне оккупации, которые могут по праву называться армянскими, были построены после захвата территорий Азербайджана Арменией. Церковь в Лачине, которую не устают оплакивать наши соседи, была построена в 1988 году. Она не может относиться к историческому наследию. Хотя, если учесть, что до оккупации армяне в Лачине не жили, то, в каком-то смысле, эта постройка имеет для них "исторический" смысл.

Реально армянских церквей в Карабахе не было никогда. После советизации они заполучили часть Карабахского региона, но в советское время церкви не строились. А до советских времен армянам было не до этого - они были заняты резней азербайджанцев, то есть "очисткой" от них территорий, которые облюбовали для себя. Кроме того, на тех землях, куда массово переселяли армян, было множество албанских храмов, которые переиначивались и превращались в армянские. Так же, как переиначивались албанские и грузинские церкви на территории нынешней Армении.

Мы уже неоднократно говорили об этом, но все же еще раз повторим: никакие новоделы, построенные в годы армянской оккупации, на освобожденных землях не останутся. Ни административные здания, ни церкви, ни мемориалы, ни хачкары. Ничего. Все это было построено незаконно и будет удалено. Не нужно было строить на чужой земле своих храмов, не спросив разрешения хозяев. Теперь хозяева вернулись и наводят порядок.

Никакое "экуменическое паломничество" и миссии ЮНЕСКО не смогут этому помешать.