Гарегин полетел мутить воду в Берне

Автор: Мехти Ахмедзаде

После недавней конференции в Ватикане, на которой армянская делегация так и не смогла добиться желаемого международного эффекта, Католикос Гарегин Второй, похоже, решил не сдаваться и отправился в новый "тур по жалобам". На этот раз - в Швейцарию.

26 мая он отбыл в Берн для участия в мероприятии, организованном Всемирным советом церквей и Протестантской церковью Швейцарии. Название конференции говорит само за себя: "Религиозная свобода: сохранение армянского духовного, культурного и исторического наследия в "арцахе"/"Нагорном Карабахе"".

Очевидно, что речь вновь пойдёт не о реальной религиозной свободе, а о попытке политизировать церковную трибуну и раздуть очередной "плач Ярославны" перед международными кругами.

Католикос Гарегин уже анонсировал обращение к участникам, в котором, как нетрудно догадаться, вновь будет звучать набор заезженных тезисов про "гонения", "угрозу уничтожения наследия" и, конечно же, про лопнувший мыльный пузырь. Ничего нового - всё тот же инструмент для давления на Запад и сбор политических дивидендов внутри армянского сообщества.

Интересно, что нынешний визит стал реакцией на провал в Ватикане, где армянской делегации не удалось продвинуть свою риторику в нужном ключе. Ожидаемая поддержка так и не прозвучала, зато в армянской прессе началась настоящая истерика. И вот теперь - новая попытка, новое прикрытие "духовностью" старой геополитической повестки.

Похоже, Католикос окончательно выбрал путь международного гастролёра, озабоченного не богословием, а тем, как поскорее выставить свою страну жертвой. Только вот чем больше подобных "паломничеств" по конференциям, тем отчётливее складывается ощущение, что армянское духовенство всё больше превращается в дипломатическую обслугу, а молитвы - в пресс-релизы с политическим подтекстом.