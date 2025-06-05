Сегодня в Азербайджане короткий рабочий день

Сегодня, 5 июня, в Азербайджане короткий рабочий день.

Как сообщает Day.Az, это связано с приближающимся праздником Гурбан, который отмечается 6 и 7 июня.

Согласно статье 108 Трудового кодекса, накануне официальных праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается на один час. Таким образом, 5 июня считается предпраздничным днем, и сотрудники будут работать на час меньше.

Также напомним, что с 6 по 9 июня в Азербайджане 4 дня подряд будут нерабочими.