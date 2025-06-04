https://news.day.az/politics/1758182.html Байрактар заявил о разработке технологий с Азербайджаном Азербайджан и Турция разрабатывают высокие технологии для полной независимости обеих стран. Об этом председатель совета директоров турецкой компании Baykar Сельджук Байрактар написал в соцсети X, передает Day.Az. "Единое прошлое, едино будущее.
Байрактар заявил о разработке технологий с Азербайджаном
Азербайджан и Турция разрабатывают высокие технологии для полной независимости обеих стран.
Об этом председатель совета директоров турецкой компании Baykar Сельджук Байрактар написал в соцсети X, передает Day.Az.
"Единое прошлое, едино будущее. С компанией Bayraktar Technology, которую мы создали в Азербайджане, мы разрабатываем высокие технологии для полной независимости наших стран", - говорится в публикации Байрактар в соцсети X.
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