Байрактар заявил о разработке технологий с Азербайджаном

Азербайджан и Турция разрабатывают высокие технологии для полной независимости обеих стран.

Об этом председатель совета директоров турецкой компании Baykar Сельджук Байрактар написал в соцсети X, передает Day.Az.

"Единое прошлое, едино будущее. С компанией Bayraktar Technology, которую мы создали в Азербайджане, мы разрабатываем высокие технологии для полной независимости наших стран", - говорится в публикации Байрактар в соцсети X.