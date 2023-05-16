Франция начинает вторую стадию прокси-войны против Азербайджана

Автор: Эмин Севдималиев

Франция усиливает попытки укрепить свое влияние на Южном Кавказе. И в этот раз действия ее становятся более агрессивными, представляя более высокий уровень угрозы, чем подписание ничего не значащих документов в сенатах и прочих парламентах.

В этот раз Франция решила пойти на более радикальный шаг. Как сообщает Twitter страница CaucasusWarReport, специализирующаяся на анализе данных, имеющихся в открытом доступе, Франция поставила Армении 50 бронетранспортеров VAB французского производства.

Сам факт поставки не меняет ничего в балансе сил. В конце концов несколько десятков бронетранспортеров, разработанных в 70-х годах прошлого века, не сделают армянскую армию опасной и боеспособной. Однако, прослеживается определенная динамика. Ранее ряд азербайджанских СМИ указывал на возможное вовлечение французских специалистов в подготовку и управление беспилотниками во время последних провокаций. Также мы развернуто обсуждали военное и политическое сотрудничество Франции и Армении.

В прошлом месяце известный рупор французских спецслужб Intelligenceonline.fr отметил, что Париж начал подготовку к построению системы экспорта оружия в Армению. В то же время глава группы дружбы Франция-Армения Жильбер-Люк Девиназ заявил о предстоящих поставках оружия: "Мы должны позволить Армении обеспечить безопасность своих границ, то есть мы должны помочь ей вооружиться". И сегодняшняя новость стала логическим продолжением этого дискурса.

Франция искусственно создает кризис в регионе

Однако, милитаризация Армении будет иметь очень серьезные последствия для самой Армении, Европы и ряда других стран в соседних регионах.

Во-первых, Франция создает кризис в регионе. Как заявляют французы и армяне, вооружение должно служить строго оборонительным интересам Армении. Если так, то хорошо, потому что у Азербайджана нет желания ввязываться в какие-либо военные авантюры. Вопрос в том, насколько можно доверять Армении, которая неоднократно шла по пути эскалации и провокаций? Таким образом, Азербайджан сталкивается с тем, что на профессиональном жаргоне известно как "дилемма безопасности". Азербайджан в условиях отсутствия уверенности в намерениях Франции и Армении может трактовать поставки вооружений как угрозу безопасности, что вынудит Баку более активно укреплять свой военный потенциал. В итоге, это может привести к более активным поставкам вооружений из Франции в Армению, что создаст необходимые условия для гонки вооружений.

Потенциальная гонка вооружений не выгодна ни Франции, ни Армении. С точки зрения Франции - это будет большой репутационный удар, так как Азербайджан обладает высококачественным и современным оружием, способным уничтожать технику, любезно предоставленную Францией Армении. Второй вопрос в данном контексте - экономический. Как долго согласятся французские налогоплательщики оплачивать защиту Армении?

Что касается Армении, Ереван должен вспомнить чувство уверенности, которое было у него в процессе гонки вооружений и последующий глубокий кризис, из которого страна не может выбраться после разгрома ее армии.

Очередная гонка вооружений не будет длиться десятилетия, так как стратегические интересы Франции находятся не в Ереване и не на Южном Кавказе, а в других регионах. Также французское правительство не понимает, что расшатывание ситуации на Южном Кавказе создаст новые вызовы для Парижа, что вынудит будущих лидеров Франции принимать более сложные решения.

Во-вторых, это решение приведет к кардинальному ухудшению отношений с другими странами, в частности с Азербайджаном и Турцией. И не должно вызывать сомнений то, что страны, имеющие интересы в регионе, создадут противовес действиям Франции, чтобы восстановить баланс сил. Париж, в силу географический удаленности, логистических проблем и низкого уровня подготовки армянской армии, не сможет долго поддерживать Ереван.

Главный вывод таков. Франция инициирует игру с нулевым исходом, в которой потери одной стороны будут являться выигрышем другой. Такой подход не позволяет искать взаимовыгодные решения, что только будет увеличивать уровень антагонизма на Южном Кавказе.

Учитывая структурные ограничения в возможностях Франции, высока вероятность того, что в этой игре проигравшими окажется франко-армянская коалиция.

Альтернатива миру - хаос

Ужас ситуации заключается в том, что альтернативы миру нет. Потенциальная эскалация напряжения между Азербайджаном и Арменией создаст условия для продвижения интересов Ирана в регионе, как еще одного союзника Еревана. Получается странная ситуация, когда Париж, косвенно, продвигает интересы Тегерана, являющегося, по сути, глобальным изгоем. А это, в свою очередь, привлечет к более пристальному интересу других стран, которые будут пытаться создать противовес интересам Ирана.

Проводя политику военной поддержки непредсказумого ереванского режима, президент Макрон не искореняет условия, которые сделали Южный Кавказ взрывоопасным регионом. Напротив, он подпитывает их, приглашая новых акторов в Армению, дестабилизируя ее и регион.

Причины для такого шага следующие. Макрон за время своего президентства умудрился ослабить геополитические позиции в силу принимаемых им решений. Во всех регионах, где у Франции есть какие-либо интересы, Париж потерпел ряд неудач. Также внутренняя ситуация в стране остается не на самом лучшем уровне. Постоянные недовольства, социальные и экономические проблемы, на которые не реагирует президент Макрон, создают в глазах общества имидж слабого руководителя. В этой ситуации президенту необходимо продвинуть интересы Франции в другом регионе, благодаря чему он сможет добиться и восстановления своего престижа на внутренней арене. В такой ситуации Южный Кавказ кажется ему наиболее безопасным вариантом.

Проблема в том, что Макрон не политик. Он инвестиционный банкир, который считает, что своим шармом и статусом может склонить другую страну к принятию выгодных ему решений. Однако, такой опрометчивый подход приводит к будущим проблемам, с которыми президент Франции уже имел сомнительное удовольствие столкнуться.

Мы уже говорили о том, что личные амбиции Макрона являются серьезной угрозой, в первую очередь для самой Армении. В этой игре Армения является разменной монетой для Франции и конец для Еревана будет весьма печальный, если Армения обманется и примет ошибочные решения.

Как и Франция. Парижу необходимо осознать ошибочность своих иррациональных решений, основанных на личных симпатиях и эмоциональных порывах. В противном случае Франция рискует потерпеть еще одно политическое поражение, в этот раз на Южном Кавказе.