Личные амбиции Макрона угрожают Южному Кавказу и самой Франции

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эмин Севдималиев

Французский политический истеблишмент стал центром внимания в Баку из-за враждебности французской внешней политики по отношению к Азербайджану. За последние два года президент Франции и члены парламента сделали множество противоречивых заявлений, в дополнение к несоблюдению принципа беспристрастности в отношении посредничества между Азербайджаном и Арменией и последующего постконфликтного миростроительства.

Не сказать, что это новое и шокирующее развитие событий, так как Франция всегда склонялась в сторону Армении, что, на взгляд Азербайджана, чересчур. Ключевым событием является то, что преобладающее мнение в Азербайджане, похоже, смещается в сторону разочарования французским подходом к этому вопросу. И его нельзя винить. В конце концов для Азербайджана очевидно, что Париж поддерживает Ереван.

Позиция Франции как недружественной страны по отношению к Азербайджану стала довольно очевидной для политиков, экспертов и политических наблюдателей в Баку, что однако должно быть новым и тревожным событием для Парижа. Такая политика лишает Францию рычагов давления на Азербайджан, потому что Баку проигнорирует этот принудительный подход, поскольку любые уступки в этом вопросе подорвут долгосрочную безопасность Азербайджана.

Тем временем, тесная интеграция и зависимость Армении от России означают, что Франция слишком доверяет одной стороне, которую можно соблазнить или заставить действовать вразрез с французскими интересами и потребностями. Если Франция столкнется с сочетанием вышеупомянутых обстоятельств, и Азербайджан, и Армения отвернутся от центра влияния ЕС, что будет означать, что у Франции не будет оснований для расширения своего влияния на Южном Кавказе.

Однако правда в том, что Франция не сможет достичь цели увеличить свое влияние на Южном Кавказе. Баку считает разговоры с президентом Макроном по карабахскому вопросу пустой тратой времени, о чем свидетельствует отказ Президента Ильхама Алиева от переговоров при посредничестве Франции в Брюсселе в начале декабря. Иран в значительной степени не имеет отношения к нынешней ситуации в регионе. Таким образом, у нас остаются две державы, влияющие на Южный Кавказ - Россия и Турция. Франции удалось испортить отношения с Турцией, преследуя сомнительные политические амбиции, а также находясь не в лучших отношениях с Россией из-за несовместимых позиций Москвы и Парижа по Украине, которую Франция поддерживает политически и в военном отношении. Кроме того, Франция сыграла важную роль во введении санкций против России, что усугубляет негативную динамику отношений.

Таким образом, ни Баку, ни Анкара, ни Москва не согласятся передать часть своего влияния в регионе Франции, которая будет использовать это для подрыва позиций указанных стран и заполнения существующего вакуума.

Есть и другая сторона вопроса, которую большинство политических экспертов упускают из виду. Решения французских правящих элит не направлены на обеспечение наилучшего возможного результата для Армении, которая пытается налаживать экономическое сотрудничество с соседями. В конце концов свободная торговля и коммуникации являются главной причиной мира в Европе, которая на протяжении веков страдала от различных конфликтов.

Можно утверждать, что подход французских политиков к азербайджано-армянским отношениям служит одной важной цели, которая заключается в удержании Армении в пределах своей сферы влияния. И это работает, потому что саморазрушительная внешняя политика Армении вынудила каждую страну использовать против нее методы принуждения. Между тем Париж - единственная крупная столица, которая последовательно использует политику кнута в отношениях с Арменией. Поддерживая Армению символическими, но недипломатичными способами, Париж может удержать Ереван в пределах своей досягаемости, не давая ничего существенного взамен и мало заботясь о будущем азербайджано-армянского мира.

Однако более вероятно, что намерение президента Макрона не состоит в том, чтобы способствовать прочному миру. Это ощущение удовлетворения от осознания грандиозного свершения. В руках нравственного и справедливого человека это добродетель. Однако в случае политики президента Макрона это не так. С его точки зрения, стать миротворцем гораздо важнее, чем создавать и укреплять долгосрочный и устойчивый мир. Это вопрос личной славы и расширения политических амбиций страны.

Французские элиты, президент и средства массовой информации предпочитают занимать высокие моральные позиции и использовать эту возможность, чтобы быть метафорическим доблестным рыцарем, защищающим тех, кто в этом нуждается. Французские политики с удовольствием пренебрегают международными соглашениями, договорами, документами и обязательствами в угоду умиротворения важной части своего электората. И это тоже прекрасно. В конце концов инвестиционный банкир не становится президентом по чистой случайности; для этого требуются поддержка и финансовые ресурсы.

Теперь возникает главный вопрос. Если Франция так непреклонна в поддержке ключевых принципов международных отношений, Устава ООН и территориальной целостности других государств, почему Париж не придерживается такого же подхода в отношении Азербайджана? Непоследовательная политика Франции, основанная на преимущественном отношении к диаспоре с целью получения политической поддержки, снижает авторитет Парижа как важного и заслуживающего доверия партнера. И это ставит под угрозу любые начинания страны в будущем - как на Южном Кавказе, так и во всем мире.