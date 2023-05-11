Армения пытается обнулить договоренности в Вашингтоне

Автор: Эмин Севдималиев

Очередная эскалация, спровоцированная армянской стороной, стала главной темой сегодняшнего дня. Как отмечает пресс-служба минобороны Азербайджана, в результате прицельного огня был тяжело ранен в голову военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии. Также министерство обороны сообщило о смерти одного военнослужащего.

Провокация со стороны Армении указывает на ряд интересных моментов, которые мы затронем. Эти причины не стоит рассматривать отдельно, так как каждая из них дает основания армянской стороне для эскалации.

Во-первых, хочется отметить, что мы стали свидетелями напряженности по прошествии весьма короткого срока с окончания переговоров в Вашингтоне, которые прошли при посредничестве Госдепа. По итогам переговоров азербайджанская сторона отметила, что было достигнуто определенное согласие по некоторым пунктам. Аналогичную, но чуть более позитивную оценку предложил посредник, который отметил, что дискуссии принесли ощутимый результат.

И спустя несколько дней очередной виток напряженности, инициированный армянской стороной, ставит под угрозу успехи Вашингтонского раунда переговоров.

Несмотря на отсутствие большого объема информации для анализа, можно сделать вывод о том, что Армения пытается обнулить результаты, достигнутые в Вашингтоне, в надежде на более положительный для себя исход во время следующих раундов при посредничестве прочих сторон.

Таким образом, Армения продолжает использовать стратегию затягивания переговорного процесса в надежде на то, что укрепление своих позиций даст Еревану основания требовать больше за столом переговоров.

Контраргумент о том, что Азербайджан заинтересован в срыве переговорного процесса или обнулении имеющихся результатов, не выдерживает критики. Ряд причин обуславливает сильный интерес Азербайджана к достижению мира. Баку заинтересован в этом договоре, так как это даст возможность стране более эффективно проводить восстановление освобожденных территорий, наконец решить вопросы, связанные с минным загрязнением, и вернуть людей на свои родные земли.

Также Азербайджан больше заинтересован в достижении мира в связи с экономическими причинами. Баку сможет эффективно использовать потенциал территорий для своего дальнейшего развития.

По этим причинам, аргументацию армянской стороны сложно воспринимать серьезно, так как она не вписывается в модель рационального принятия решений.

В заключение отметим, что подписание мирного договора приведет к "выигрышу" обеих сторон. Однако, Азербайджан получит более весомые дивиденды от подписания документа, что весьма логично, учитывая победу во Второй Карабахской войне. Камнем преткновения для Еревана является элемент сравнительного выигрыша сторон. Сравнивая "выигрыш" Армении и Азербайджана, Ереван не готов подписывать документ, так как это еще более укрепит позиции Баку. Этот подход объясняет поведение Армении в данном вопросе, как и ее стремление затянуть процесс построения мира.

Второй момент - использование новых вооружений. Во время последней эскалации были сообщения об использовании армянской стороной барражирующих беспилотных боеприпасов, предположительно иранского производства. С точки зрения Армении, использование этих боеприпасов должно создать паритет между потенциалом армянской и азербайджанской армии. Логика проста - "Harop", БПЛА израильского производства, был одним из факторов, который дал решающее преимущество Азербайджану во время Второй Карабахской войны. А если так, то обладающая аналогичными системами армия Армении станет равным соперником для Азербайджана. Но это не так, потому что данный тип БПЛА не являлся изолированной причиной успеха Азербайджана. Делая ставку на наличие "чудооружия", Армения повторяет ошибку многих армий, которая впоследствии стала причиной их краха. С точки зрения военного потенциала и мощи, Армения значительно уступает Азербайджану в силу незначительного населения и отсутствия экономических успехов.

Еще одним важным пунктом является сложная политическая ситуация в Армении. В адрес руководства страны постоянно звучат обвинения в предательстве и "сдаче" интересов страны, как во время 44-дневной войны, так и в процессе переговоров. С помощью эскалации политическое и военное руководство Армении показывает, что они продолжают сопротивление и делают все возможное для того, чтобы спасти ситуацию. Такой подход очень опасен как для личных амбиций политических элит, так и для долгосрочных интересов Армении. Проводя такую политику, Ереван подрывает действующие договоренности, а также ставит под угрозу бузопасность в регионе. Причина проста - бесконечные провокации Еревана заставляют Баку больше вкладывать в самооборону, что еще больше будет пугать Армению. В итоге, это будет приводить к большему числу провокаций против Баку, которые рано или поздно плохо закончатся для Армении.

Последнее наблюдение, которое необходимо отметить, сводится к тому, что каждая аналогичная провокация Армении вызывает все более вялую реакцию со стороны международного сообщества. Если раньше мы могли наблюдать, что Армения получала больше слов сочувствия и поддержки, и даже мы становились свидетелями открытой антиазербайджанской риторики, то с течением времени можно отметить менее острую реакцию. Все меньше и меньше стран открыто поддерживает Армению и выступает против Азербайджана, что должно насторожить Армению.

Мы неоднократно говорили о том, насколько контрпродуктивен такой подход Армении и насколько сильно он тормозит процесс строительства мира в регионе. Выступая с позиции силы, при этом не обладая для этого какими-либо возможностями, Армения ставит под угрозу региональную безопаность в угоду личным интересам разных групп политиков. И такой подход рано или поздно обернется трагедией для армянского народа, архитекторами которой станут политики, якобы, представляющие их интересы.