https://news.day.az/world/1758816.html Крупный пожар на заводе в России - ВИДЕО В Нижнегородской области России произошел крупный пожар на предприятии по производству битума общим объемом 200 куб. м Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Отмечается, что пожар охватил территорию в 4 тыс. кв. м.
Крупный пожар на заводе в России - ВИДЕО
В Нижнегородской области России произошел крупный пожар на предприятии по производству битума общим объемом 200 куб. м
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что пожар охватил территорию в 4 тыс. кв. м.
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