Крупный пожар на заводе в России

В Нижнегородской области России произошел крупный пожар на предприятии по производству битума общим объемом 200 куб. м

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что пожар охватил территорию в 4 тыс. кв. м.