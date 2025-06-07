В Азербайджане начались Дни оперы с постановки "Лейли и Меджнун"

Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета объявил о старте масштабного культурного проекта "Opera günləri" (Дни оперы), который впервые проводится в стране и направлен на популяризацию классического оперного искусства, сообщает Day.Az.

В рамках открытия, прошедшего во Дворце Гейдара Алиева, зрителям была представлена легендарная опера "Лейли и Меджнун" - первая опера мусульманского Востока, созданная выдающимся азербайджанским композитором Узеиром Гаджибейли.

Перед началом показа гостей поприветствовала ведущая Самира Мустафаева, подчеркнув значимость проекта и его вклад в развитие и популяризацию национального оперного наследия.

В постановке приняли участие ведущие мастера сцены: народные артисты Мансум Ибрагимов (Меджнун), Назакет Теймурова (Лейли), заслуженные артисты Джахангир Гурбанов (Нофель), Тайяр Байрамов (Ибн-Салам), Эльнур Зейналов (отец Меджнуна), а также Айтен Магеррамова (мать Лейли), Талех Яхьяев (отец Лейли), Афаг Агаева (мать Меджнуна).

Дирижёр - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева, режиссёр-постановщик - заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, художник-сценограф - народный художник Рафиз Исмаилов, балетмейстер - заслуженный деятель искусств Юлиана Аликишизаде. Музыкальное сопровождение - народный артист Эльчин Гашимов (тар) и заслуженный артист Эльнур Ахмедов (кяманча).

Премьерный вечер проекта прошёл с аншлагом. Опера транслировалась в прямом эфире на телеканале Mədəniyyət, что позволило расширить аудиторию проекта.

Вечер завершился бурными овациями зрителей. Это лишь начало культурного марафона, который обещает подарить незабываемые вечера всем, кто любит искусство, красоту и музыку, способную тронуть самые глубокие струны души.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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