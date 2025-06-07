Крупное ДТП в Гахе

В ДТП в Гахском районе пострадали 6 человек.

Как передает Day.Az, пострадали жители Абшеронского района - Мехман Абдуллаев, 1986 г.р., его супруга Шабнам Абдуллаева, их дети - И. Абдулла, 2013 г.р., и О. Абдулла, 2016 г.р., жители села Гахын Тураджлы Шахлар Баширов, 1986 г.р., и его брат Ясин, 1988 г.р.

12-летний А. Ибрагим был прооперирован в Гахской больнице.

Мехман Абдуллаев и другой его ребенок госпитализированы в больницу Загатальского района.

ДТП с участием двух легковых автомобилей марок Honda и VAZ-21099 произошло на участке дороге Гах-Гораган, в селе Тураджлы.

По факту проводится расследование.