https://news.day.az/society/1758803.html Крупное ДТП в Гахе - есть пострадавшие - ФОТО В ДТП в Гахском районе пострадали 6 человек. Как передает Day.Az, пострадали жители Абшеронского района - Мехман Абдуллаев, 1986 г.р., его супруга Шабнам Абдуллаева, их дети - И. Абдулла, 2013 г.р., и О. Абдулла, 2016 г.р., жители села Гахын Тураджлы Шахлар Баширов, 1986 г.р., и его брат Ясин, 1988 г.р. 12-летний А.
Крупное ДТП в Гахе - есть пострадавшие - ФОТО
В ДТП в Гахском районе пострадали 6 человек.
Как передает Day.Az, пострадали жители Абшеронского района - Мехман Абдуллаев, 1986 г.р., его супруга Шабнам Абдуллаева, их дети - И. Абдулла, 2013 г.р., и О. Абдулла, 2016 г.р., жители села Гахын Тураджлы Шахлар Баширов, 1986 г.р., и его брат Ясин, 1988 г.р.
12-летний А. Ибрагим был прооперирован в Гахской больнице.
Мехман Абдуллаев и другой его ребенок госпитализированы в больницу Загатальского района.
ДТП с участием двух легковых автомобилей марок Honda и VAZ-21099 произошло на участке дороге Гах-Гораган, в селе Тураджлы.
По факту проводится расследование.
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