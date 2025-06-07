Сборная Азербайджана по човгану впервые стала чемпионом Европы

Финальный матч чемпионата Европы, организованного Международной федерацией човгана и проходившего 5-7 июня в Польше, завершился историческим успехом для Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в решающей игре национальная команда Азербайджана уверенно обыграла сборную Мальты со счётом 6:2, впервые завоевав титул чемпиона Европы и вписав новую страницу в историю човгана.

В турнире, стартовавшем 5 июня, приняли участие 6 стран - Азербайджан, Турция, Венгрия, Мальта, Польша и Великобритания.

Согласно результатам жеребьёвки, в первом матче сборная Азербайджана встретилась с командой Турции и одержала победу со счётом 3:0. В полуфинале наша команда переиграла Венгрию со счётом 4:0, уверенно выйдя в финал.

Следующие престижные континентальные турниры состоятся в сентябре: чемпионат Азии - в Узбекистане, Африки - в Нигерии, а Южной Америки - в ноябре в Буэнос-Айресе.