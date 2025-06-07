В Турции за день праздника произошло почти 700 ДТП

В Турции в первый день Гурбан байрамы в ДТП погибли 7 человек, еще 1128 пострадали.

Как передает Day.Az, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

В первый день праздника произошло 692 дорожно-транспортных происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Турции тысячи человек пострадали во время забоя жертвенных животных.