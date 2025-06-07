https://news.day.az/world/1758793.html В Турции за день праздника произошло почти 700 ДТП В Турции в первый день Гурбан байрамы в ДТП погибли 7 человек, еще 1128 пострадали. Как передает Day.Az, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. В первый день праздника произошло 692 дорожно-транспортных происшествия. Ранее мы сообщали, что в Турции тысячи человек пострадали во время забоя жертвенных животных.
В Турции за день праздника произошло почти 700 ДТП
В Турции в первый день Гурбан байрамы в ДТП погибли 7 человек, еще 1128 пострадали.
Как передает Day.Az, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
В первый день праздника произошло 692 дорожно-транспортных происшествия.
Ранее мы сообщали, что в Турции тысячи человек пострадали во время забоя жертвенных животных.
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