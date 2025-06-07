Операция по борьбе с наркотиками в Сальяне

Оперативный аппарат Пенитенциарной службы Министерства юстиции совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел (МВД) провели оперативно-разыскные мероприятия.

Как сообщили Day.Az в Пенитенциарной службе, в результате операции были обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом 2 кг 590 г (745 г героина, 725 г марихуаны и 1 120 г опия), спрятанные Эльчином Алекберовым в старой постройке на территории села Нохудлу Сальянского района.

По данному факту ведется расследование.

Ранее мы сообщали, что была пресечена попытка ввоза крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан.