Инвалид устроил дрифт с таранами на «Жигулях»

В Орле инвалид на "Жигулях" устроил дрифт с тараном.

Как передает Day.Az, видео произошедшего опубликовал Telegram-канал 112.

"Инвалид на костылях устроил "Кармагеддон" в Орле.

Гонщик зацепил несколько авто, вспахал газон и тротуар, а потом, как ни в чем не бывало, пошел домой. Но случайно прокомментировал свою езду на камеру домофона", - говорится в публикации.

На ролике с домофона мужчина говорит женщине, что ехал "без номеров", поэтому наказание ему не грозит.

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