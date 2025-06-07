https://news.day.az/world/1758791.html Инвалид устроил дрифт с таранами на «Жигулях» - ВИДЕО В Орле инвалид на "Жигулях" устроил дрифт с тараном. Как передает Day.Az, видео произошедшего опубликовал Telegram-канал 112. "Инвалид на костылях устроил "Кармагеддон" в Орле. Гонщик зацепил несколько авто, вспахал газон и тротуар, а потом, как ни в чем не бывало, пошел домой.
Инвалид устроил дрифт с таранами на «Жигулях» - ВИДЕО
В Орле инвалид на "Жигулях" устроил дрифт с тараном.
Как передает Day.Az, видео произошедшего опубликовал Telegram-канал 112.
"Инвалид на костылях устроил "Кармагеддон" в Орле.
Гонщик зацепил несколько авто, вспахал газон и тротуар, а потом, как ни в чем не бывало, пошел домой. Но случайно прокомментировал свою езду на камеру домофона", - говорится в публикации.
На ролике с домофона мужчина говорит женщине, что ехал "без номеров", поэтому наказание ему не грозит.
Ранее мы сообщали, что в ЮАР надувной замок взмыл в воздух вместе с детьми.
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