https://news.day.az/society/1758807.html На одной из дорог Баку снижен скоростной режим Из-за дождливой погоды на некоторых полосах дороги Зыхский круг-аэропорт скоростной режим снижен на 20 км/ч. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом министерства внутренних дел Азербайджана.
На одной из дорог Баку снижен скоростной режим
Из-за дождливой погоды на некоторых полосах дороги Зыхский круг-аэропорт скоростной режим снижен на 20 км/ч.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом министерства внутренних дел Азербайджана.
Было отмечено, что в связи с этим сотрудниками Центра были внесены изменения в информационно-скоростные табло.
Водителей просят соблюдать установленное ограничение скорости.
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