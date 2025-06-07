На одной из дорог Баку снижен скоростной режим

Из-за дождливой погоды на некоторых полосах дороги Зыхский круг-аэропорт скоростной режим снижен на 20 км/ч.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом министерства внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что в связи с этим сотрудниками Центра были внесены изменения в информационно-скоростные табло.

Водителей просят соблюдать установленное ограничение скорости.