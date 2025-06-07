ученик напал с ножом на охранника

Неприятный инцидент произошел в средней школе №207 Хатаинского района Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на news24.az, инцидент зафиксирован вечером 5 июня.

По предварительной информации, ученики 11-го класса пришли в школу на репетицию танца для "Последнего звонка". Однако охранник не пропустил их на школьный двор. Из-за этого между сторонами возник конфликт.

Во время ссоры, как утверждается, один из учащихся набросился с ножом на охранника.

В Управлении образования города Баку заявили, что в связи с инцидентом будет проведено расследование.

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