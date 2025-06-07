https://news.day.az/unusual/1758795.html Британец прошел с холодильником за спиной в память о супруге - ВИДЕО Британец прошел 112 километров с 37-килограммовым холодильником за спиной - так он хотел почтить память покойной жены. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Мужчина пообещал ей сделать это после операции на тазобедренный сустав.
Британец прошел с холодильником за спиной в память о супруге - ВИДЕО
Британец прошел 112 километров с 37-килограммовым холодильником за спиной - так он хотел почтить память покойной жены.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Мужчина пообещал ей сделать это после операции на тазобедренный сустав. После операции хирург посоветовал пациенту снизить физическую нагрузку, на что жена пошутила, что ее "муж-идиот" будет гулять с холодильником.
Он счел это ее последним желанием.
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