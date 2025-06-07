Британец прошел с холодильником за спиной в память о супруге

Британец прошел 112 километров с 37-килограммовым холодильником за спиной - так он хотел почтить память покойной жены.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Мужчина пообещал ей сделать это после операции на тазобедренный сустав. После операции хирург посоветовал пациенту снизить физическую нагрузку, на что жена пошутила, что ее "муж-идиот" будет гулять с холодильником.

Он счел это ее последним желанием.

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