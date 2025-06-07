Роналду раскрыл отношение к Месси

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду раскрыл отношение к форварду "Интер Майами" и национальной команды Аргентины Лионелю Месси.

Как передает Day.Az, об этом сообщает "Чемпионат".

Футболист отметил, что уважает коллегу и знает, что это взаимно. "Мы вместе находимся на одной сцене уже 15 лет. Я помню, как переводил ему с английского на торжественных мероприятиях, потому что он плохо говорил по-английски", - добавил Роналду.

Ранее мы сообщали, что Роналду принял решение по ЧМ-2025.