https://news.day.az/sport/1758783.html Роналду раскрыл отношение к Месси Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду раскрыл отношение к форварду "Интер Майами" и национальной команды Аргентины Лионелю Месси. Как передает Day.Az, об этом сообщает "Чемпионат". Футболист отметил, что уважает коллегу и знает, что это взаимно. "Мы вместе находимся на одной сцене уже 15 лет.
Роналду раскрыл отношение к Месси
Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду раскрыл отношение к форварду "Интер Майами" и национальной команды Аргентины Лионелю Месси.
Как передает Day.Az, об этом сообщает "Чемпионат".
Футболист отметил, что уважает коллегу и знает, что это взаимно. "Мы вместе находимся на одной сцене уже 15 лет. Я помню, как переводил ему с английского на торжественных мероприятиях, потому что он плохо говорил по-английски", - добавил Роналду.
Ранее мы сообщали, что Роналду принял решение по ЧМ-2025.
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