Недемократичная природа французской пенсионной реформы

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эмин Севдималиев

Последние протесты во Франции являются симптомом системной патологии французского политического дискурса, которая уже некоторое время преследует страну. Неудивительно, что традиционно политически активные французы избрали довольно радикальный подход, чтобы выразить свое недовольство, поскольку в течение долгого времени отчетливо наблюдались признаки надвигающегося кризиса.

По разным подсчетам, количество протестующих против пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона превысило 1 миллион человек. Реформа предполагает повышение пенсионного возраста на два года, до 64 лет.

Это не первый случай протестов за время президентства Макрона. После избрания президентом он столкнулся с крупномасштабными протестами из-за своей непопулярной экономической политики.

Что отличает нынешний общественный кризис? Важно проанализировать основные вопросы, которые будут способствовать пониманию этого явления.

Причины протестов

Вкратце развитие протестного движения можно объяснить несколькими ключевыми причинами. Во-первых, это чувство относительной депривации, которое можно обобщить как отсутствие возможности поддерживать образ жизни, к которому привыкли люди на индивидуальном или общественном уровне. Макрон пытается навязать свои представления о том, как следует жить населению, что по понятным причинам встречает враждебность граждан страны.

Результаты опроса общественного мнения Elabe, опубликованные в прошлом году, показывают, что 70 процентов респондентов выступают против повышения пенсионного возраста. Учитывая результаты опроса и последовавшее решение правительства об изменении пенсионного возраста становится еще более очевидным, что недовольство населения остается без внимания лиц, принимающих решения.

Статья 49.3: особенности французской демократии, вызвавшей эскалацию протестов

Еще одна потенциальная проблема, которая становится очевидной, - это то, как была навязана инициатива Макрона. Для исполнения решения была "взята за основу" статья 49.3 конституции Франции. Этот подраздел статьи позволяет правительству провести любой законопроект через нижнюю палату французского парламента - Национальное собрание. Данная процедура является частью конституции Франции с момента ее принятия в 1958 году, которая была включена в нее для обеспечения определенного уровня контроля во времена парламентской нестабильности. Однако в этом случае правительству может быть вынесен вотум недоверия. Если вотум недоверия поддержит более половины депутатов, правительство будет распущено. Исторически сложилось так, что шансы вынесения вотума недоверия и последующего роспуска правительства очень малы, что и произошло в этом случае.

Несмотря на то, что вся процедура является законной, с ней связана существенная проблема. Это не демократическая процедура по своему духу. Макрон использовал направленную на обеспечение беспрепятственного функционирования правительства процедуру для продвижения непопулярных законов.

Подход главы французского государства представляет собой угрозу демократическим нормам, поскольку позволяет президенту "проталкивать" любые законы через нижнюю палату парламента. Это означает, что в любой момент французское общество, основанное на демократических ценностях и принципах, может столкнуться с тоталитарным правлением, навязанным политиком.

После того, что произошло, по крайней мере некоторые рядовые граждане могут начать считать, что избранные во власть чиновники, которые должны защищать их интересы, предали их, целенаправленно "протолкнув" закон, который снизит уровень жизни населения.

Позиция правительства - угроза демократии

Макрон продвигает эту инициативу как меру по обеспечению устойчивости национальной пенсионной системы. По его словам, на пенсии люди проводят около 25 лет, что негативно сказывается на экономике. Этот аргумент является довольно неубедительным по нескольким причинам.

Во-первых, граждане страны не должны расплачиваться тем или иным образом за неспособность французского правительства эффективно выполнять свои обязанности. В том, что национальная пенсионная система неустойчива, нет вины рядового гражданина Франции. Это несправедливо и является нарушением "общественного договора" между правительством и его гражданами.

Во-вторых, принуждение людей к работе до выхода на пенсию в течение дополнительных двух лет приведет к резкому падению производительности труда в этот период. В национальной экономике появится прослойка населения, которая будет производить меньше, чем может.

С моральной точки зрения чрезвычайно сложно оправдать общий подход французских правящих элит. Граждане Франции, которые теперь, скорее всего, будут работать дольше, чтобы достичь пенсионного возраста, оказались в очень плохом положении, потому что политики заинтересованы в том, чтобы использовать правовые рычаги для продавливания любого законодательства, подрывающего принципы демократии. Это опасный путь, который грозит ввергнуть демократическое общество в тиранию.

Очень вероятно, что людям во Франции придется иметь дело с поправкой о пенсионном возрасте, не имея возможности повлиять на ситуацию. При этом обстоятельства, связанные с принятием закона, вероятно, вызовут дискуссию об ограничениях статьи 49.3 и ее влиянии на уровень демократии во Франции.