В Газахском районе произошла тяжелая дорожно-транспортная авария.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП было зафиксировано на территории села Аббасбейли.

Легковой автомобиль марки BMW потерял управление и врезался в стену на обочине дороги.

В результате четыре человека, находившихся в автомобиле, скончались на месте происшествия.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. По факту происшествия ведётся расследование.

ХХХ

Стали известны имена погибших в результате смертельной дорожно-транспортной аварии, произошедшей на территории села Аббасбейли Газахского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате ДТП скончались жители села Фарахлы Р.Валиев (1997 г.р.), З. Ахмедов (2000 г.р.), Р. Насибов (1997 г.р.) и Г.Набиев (2004 г.р.).