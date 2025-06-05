https://news.day.az/sport/1758207.html Азербайджанский футболист покинул турецкий клуб Азербайджанский футболист Вусал Искендерли расстался с турецким клубом "Болуспор", за который выступал с 2024 года. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, полузащитник объявил об уходе в соцсетях. В коротком сообщении он написал: "Спасибо за все, "Болуспор", тем самым подтвердив завершение сотрудничества с клубом.
Азербайджанский футболист покинул турецкий клуб
Азербайджанский футболист Вусал Искендерли расстался с турецким клубом "Болуспор", за который выступал с 2024 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, полузащитник объявил об уходе в соцсетях. В коротком сообщении он написал: "Спасибо за все, "Болуспор", тем самым подтвердив завершение сотрудничества с клубом.
29-летний футболист провел в составе "Болуспора" один сезон.
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