https://news.day.az/sport/1758207.html

Азербайджанский футболист покинул турецкий клуб

Азербайджанский футболист Вусал Искендерли расстался с турецким клубом "Болуспор", за который выступал с 2024 года. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, полузащитник объявил об уходе в соцсетях. В коротком сообщении он написал: "Спасибо за все, "Болуспор", тем самым подтвердив завершение сотрудничества с клубом.