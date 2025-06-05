Азербайджан расширит влияние на международном газовом рынке

Генсек ОПЕК очень логично поставил вопрос о прагматизме и реализме в вопросе отказа от традиционных источников энергии. Планирующийся западными странами отказ к 2050 году переход к декарбонизированной экономике - это утопия. Страны ЕС, Канада, Австралия и ряд других стран заявили, что к 2025 году у них будет нефть "зеро". Но в мировом масштабе, на глобальных рынках такая цель не кажется достижимой.

Об этом сказал в комментарии Day.Az глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан.

По мнению эксперта, полностью отказаться от ископаемого топлива, допустим, могут Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур и какие-то другие страны. В общем объеме те, кто добьется декарбонизации, составят от силы 30-35 стран, а всего в мире около 200 государств. Все же остальные, включая крупнейшие экономики мира, будут продолжать, пусть и в меньших объемах, потреблять нефть, газ и уголь.

В то же время, отметил наш собеседник, прогноз генсека ОПЕК о росте потребления нефти в мире до 120 миллионов баррелей в сутки не кажется ему реалистичной.

"Сегодня мир потребляет чуть больше 103 миллионов баррелей. Значит, за 25 лет потребление увеличится на 17-18 процентов? Не знаю, возможен ли такой рывок. 25 лет назад объемы потребления составляли 82-83 миллиона баррелей в сутки. Но прирост на 20 миллионов баррелей произошел благодаря скачку в мировой экономике. Сейчас же ситуация другая. Сегодня все, даже слаборазвитые страны, ищут возможности рационального использования ресурсов. Мир очень изменился, уровень цифровизации зашкаливает. Ничего такого не было 25 и даже 5 лет назад. Это внушает необходимость высокоэффективности. Проще говоря - как только дорожает энергия, люди начинают относиться к ней очень бережно. Поэтому потребление нефти, на мой взгляд, не возрастет настолько.

Кстати, прогнозы ОПЕК или Международного энергетического агентства не всегда совпадают с собственными прогнозами Азербайджана касательно нефтедобычи. Помню прогнозы нефтедобычи на 2024 год, которые совершенно отличались от данных SOCAR и Госкомстата. Как отличались? Позитива у ОПЕК и МЭА всегда бывает на порядок больше. На 2026-2027 годы тоже прогнозы международных организаций, считаю, преувеличены. В реальности же объемы добычи нефти снижаются, и это естественный процесс. В последующих годах темпы падения добычи будут уменьшаться, но в целом нефтедобыча будет постепенно падать. Это нормально, ведь ресурсы не бесконечны", - сказал Ильхам Шабан.

Что же касается природного газа, то, по словам эксперта, тут ситуация совсем иная. Так, на открытии юбилейной выставки "Нефть и газ Каспия" Президент Ильхам Алиев заявил, что через пять лет объемы экспорта азербайджанского газа увеличатся на 8 миллиардов кубометров, то есть вместо прошлогодних 25 миллиардов, Азербайджан будет экспортировать 33 миллиарда. Вот эти цифры реальны, подчеркнул Ильхам Шабан.

"К тому времени Азербайджан начнет разрабатывать "Абшерон-2", к концу текущего или в начале следующего года мы начнем получать первые объемы газа с Азери-Чираг-Гюнешли. Тем самым АЧГ превратится из нефтяного в нефтегазовое месторождение. Помимо этого, с 2029 года начинается добыча в рамках нового проекта по "Шахдениз". Компрессорную платформу "Шахдениз" я бы назвал даже "Шахдениз-3". Возрастут объемы газа с месторождений SOCAR, в частности "Умид", То есть потенциал есть, и мы его будем использовать", - сказал глава Центра нефтяных исследований Азербайджана.

Лейла Таривердиева