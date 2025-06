Искусственный интеллект раскрыл тайну древних свитков

Ученые из Университета Гронингена представили первую модель машинного обучения, способную с высокой точностью датировать древние рукописи на основе почерка. Эта модель, получившая название Enoch, показала, что многие свитки Мертвого моря значительно древнее, чем предполагалось ранее, а некоторые фрагменты даже были созданы в ту эпоху, к которой относят их предполагаемых библейских авторов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале PLOS One.

Свитки Мертвого моря, с момента их обнаружения изменившие представления ученых о происхождении и развитии иудаизма и христианства открылись в новом свете благодаря искусственному интеллекту.

До сих пор возраст отдельных свитков оценивался в основном с помощью палеографии - анализа форм букв и почерка. Однако у этого метода отсутствовала эмпирическая основа: между сохранившимися датированными рукописями V-IV веков до н. э. и I-II веков н. э. существовал хронологический разрыв, не позволяющий точно установить возраст большинства из более чем тысячи фрагментов. Авторы проекта "The Hands That Wrote the Bible" объединили радиоуглеродные измерения, машинное обучение и геометрический анализ письменных чернил, чтобы восполнить этот пробел.

На базе нейросети BiNet была создана модель, способная распознавать микроскопические особенности написания - от изгибов линий до формы символов, - и соотносить их с радиоуглеродными данными. Получившиеся оценки оказались настолько точными, что в некоторых случаях даже превзошли по надежности сами физические методы датировки.

Эта методика позволила, например, подтвердить, что фрагмент книги Даниила действительно восходит ко времени, когда, как полагают ученые, и был создан основной текст - к 160-м годам до нашей эры. Аналогично, фрагмент Экклезиаста отнесен к III веку до н. э., подтверждая современное мнение о его эллинистическом происхождении, а не более позднюю традиционную версию, связывающую книгу с царем Соломоном. Таким образом, ученые получили первое в истории документальное подтверждение письменных следов, оставленных авторами, которые могли стоять за созданием библейских текстов.

Результаты модели Enoch также вынуждают пересмотреть представления о развитии иудаистских почерков. Так называемый хасмонейский стиль оказался древнее, чем считалось, а иродианский стиль, напротив, начал использоваться раньше - выводы, которые меняют подход к пониманию культурных и политических процессов в Иудее эллинистической и раннеримской эпох. Помимо этого, новые хронологические оценки позволяют по-другому взглянуть на распространение грамотности, становление религиозных сообществ, а также на возможные связи между текстами, найденными в Кумране, и ранним христианством.