Папа Римский обратился с призывом к Путину

Папа Римский Лев XIV обратился с призывом к президенту России Владимиру Путину - в телефонном разговоре он попросил его "сделать жест, способствующий миру" в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни.

"Папа Римский призвал Россию сделать жест, способствующий миру, и подчеркнул важность диалога для создания позитивных контактов между сторонами и поиска решений конфликта", - сообщил он.

По словам Бруни, Папа Римский считает, что общие христианские ценности могут быть "светом, помогающим искать мир".

До этого Лев XIV заявлял о готовности принять делегации России и Украины для нового раунда переговоров. Европейские страны поддержали это предложение.