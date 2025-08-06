https://news.day.az/society/1772423.html Новая станция появится на маршруте Абшеронской кольцевой ж/д ЗАО "Азербайджанские железные дороги" начало строительство станции Дарнагюль на маршруте Абшеронской кольцевой железной дороги. Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги". В рамках проекта на станции будут построены 4 платформы.
Новая станция появится на маршруте Абшеронской кольцевой ж/д
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" начало строительство станции "Дарнагюль" на маршруте Абшеронской кольцевой железной дороги.
Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
В рамках проекта на станции будут построены 4 платформы.
Завершить строительные работы планируется в конце 2025 года.
Целью строительства этой станции является повышение эффективности пассажирских перевозок, обеспечение лучшей доступности транспортных услуг по Абшеронскому кольцевому маршруту.
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