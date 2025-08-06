В Баку и Кяльбаджаре прошли съемки фильма "Молла Насреддин - друг трудных дней"

В Баку и Кяльбаджаре прошли съемки художественного фильма "Молла Насреддин - друг трудных дней" с участием каскадеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил руководитель Sain's Action Team Саин Фархад.

В состав азербайджанской группы также вошли Турал Гасанов и Эльшад Эйнуллаев. В съемках приняла участие и команда Warrior Stunts (Кыргызстан) - Адилет Акматов, Рустам Батирбеков и Азамат Самаржан.

"В фильме есть различные интересные трюки, которые обязательно понравятся зрителям. Съемки прошли в очень позитивной и теплой обстановке. Проект является важной вехой в развитии культурного сотрудничества и общего исторического наследия тюркоязычных стран. С нетерпением ждем выхода картины на экраны", - отметил Саин Фархад.

Фильм повествует о знаменитом персонаже, легендарном герое народного фольклора Молле Насреддине. Основная задача главного героя - помогать другим выходить из разных трудных ситуаций. Автор сценария и главный режиссер фильма - народный артист Вагиф Мустафаев, генеральный продюсер - Заур Дарабзаде.

"Молла Насреддин - друг трудных дней" - это международный проект, инициированный Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ). Решение о создании художественного фильма о Молле Насреддине было принято на 40-м заседании Постоянного совета ТЮРКСОЙ, прошедшем в октябре 2023 года в городе Шуша. Фильм станет первым в мире масштабным проектом, в котором примут участие кинематографисты из шести тюркоязычных стран - Турции, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана, и пройдут на территории этих стран. Этот проект, объединяя талантливых кинематографистов и актеров, способствует сохранению и популяризации общих традиций, формируя новые творческие связи между государствами региона.