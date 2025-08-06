В Азербайджане задержаны организаторы онлайн-ставок

В Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД поступила оперативная информация о привлечении граждан к онлайн-азартным играм через страницы в соцсетях.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате проведённых мероприятий были задержаны Агиль Маммедзаде и другие члены возглавляемой им группы - Орхан Гёзалов, Эльмар Гёзалов, Таджир Маммедзаде, Эмиль Амрахлы, а также глава другой группы - Ульви Мамедов.

Эти лица поддерживали связь с организаторами незаконных букмекерских и азартных игр, созданных за пределами страны, и получали от них секретные пароли для участия в играх на таких сайтах, как fastloto.com и других. Они создавали виртуальные кассы под названиями "Kral Kazino" на различных платформах и за денежное вознаграждение подключали обратившихся к ним граждан к играм.

На основании судебных решений были проведены обыски в используемых группой скрытых офисах, квартирах и тайниках, в ходе которых были изъяты многочисленные электронные доказательства, банковские карты, иностранные SIM-карты и другие вещдоки.

По факту в Главном управлении возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК Азербайджана. В отношении глав обоих разоблачённых сетей - Агиля Маммедзаде, Ульви Мамедова и других избрана мера пресечения в виде ареста.

Проводятся совместные оперативные мероприятия с правоохранительными органами стран-партнеров по привлечению к ответственности участников сети, скрывающихся за рубежом.