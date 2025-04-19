Автор: Лейла Таривердиева

Состоявшаяся 10 апреля в Григорианском Папском Университете Святого Престола международная научная конференция, посвященная наследию Кавказской Албании, все еще не дает покоя ААЦ, азербайджанофобам и исламофобам в разных концах мира. Научный форум на тему "Христианство в Азербайджане: история и современность" стал серьезным раздражителем для покровителей армянства, диаспоры и Эчмиадзина.

Канадский католический консервативный веб-сайт LifeSiteNews опубликовал по этому поводу статью, попытавшись доказать, что на самом деле Азербайджан является "антихристианским" и в лице армян устраивал "геноцид христиан". Сайт утверждает, что антитеррористическая операция сентября 2023 года на самом деле была "религиозной атакой".

Канадские католики возмущены тем, что "западные СМИ не сказали об этом ни слова". И более того, "ни Папа Франциск, ни его государственный секретарь кардинал Пьетро Паролин не описали ситуацию как "этническую чистку"".

Данный пасквиль был направлен больше против Ватикана, чем против Баку. Исламофобы Канады прямо-таки в бешенстве от того, что Ватикан сотрудничает с Азербайджаном, что послу АР при Святом Престоле Ильгару Мухтарову была вручена высшая награда Ватикана - Святой Крест рыцарского ордена Папы Пия IX.

Вой по поводу конференции в Ватикане подняла первоначально армянская церковь. Эчмиадзин рвал и метал. Правда, весь выпущенный негатив ушел в никуда, потому что отреагировали на него лишь НПО вроде Christian Solidarity International и занимающиеся распространением фейков СМИ вроде LifeSiteNews. Напомним, что это издание известно тем, что публикует вводящую в заблуждение информацию и теории заговора. В 2021 году издание было забанено на некоторых платформах социальных сетей за распространение дезинформации о COVID-19.

В качестве авторитетов, осудивших восстановление Азербайджаном суверенитета над всеми своими территориями, сайт приводит такие имена, как архиепископ Карло Мария Вигано и Мел Гибсон. Да уж, это, конечно, большие авторитеты, особенно голливудский актер, который вряд ли найдет не то что Карабах, а даже Армению на карте. Что касается Вигано, то этот деятель в прошлом году был отлучен от церкви за раскольничество. Хорошие же авторитеты подобрало канадское католическое издание для "сокрушения" Азербайджана и "посрамления" Ватикана.

Конференция в Григорианском Папском Университете реально разворошила осиное гнездо. Хотя в ходе выступлений об Армении речи не было, армянство приняло это мероприятие как вызов. Глава организации с забавным названием "Европейская армянская федерация за справедливость и демократию" Каспар Карампетян написал гневное открытое письмо в Ватикан, назвав конференцию "явным и возмутительным актом исторического ревизионизма". Подобные оценки говорят о том, что армянские фальсификаторы серьезно обеспокоены судьбой своих фальсификаций. И очень боятся, что мировые научные круги начнут ревизию анналов, где складированы бесформенные нагромождения, названные "историей армян". Армянство держится только на своих исторических мифах, в которые на самом деле никто не верит, но которые поддерживаются из соображений геополитики.

Но геополитические соображения меняются. И конференция в Ватикане тому подтверждение. До сих пор конференции по албанистике проводились только в Азербайджане, в этом году впервые форум вышел за пределы страны и состоялся не просто где-то, а в университете Святого Престола.

Весь мир прекрасно знает, что происходит. Всем известно, что армяне покинули Карабах добровольно, что "армянское наследие" на освобожденных территориях на самом деле является наследием Албанской церкви, что церкви в Карабахе не разрушаются, а восстанавливаются - им возвращается исторический облик, не запятнанный чуждым вмешательством. Всем это известно, поэтому никто не делает попыток всерьез давить на Баку, ограничиваясь лишь дежурными строчками в никому не нужных резолюциях различных организаций. Вслух признавать правду тоже никто не хочет, рассчитывая при возможности использовать ситуацию в качестве рычага давления на Азербайджан. Но главное - все в курсе реального положения дел.

НПО под названием Christian Solidarity International тоже не стоит суетиться. Организация, практикующая не столько христианскую солидарность, сколько исламофобию, безуспешно пытается навязать якобы "антихристианскую" суть шагов Азербайджана международному дискурсу. Но ничего из этого не выходит. Конференцию по истории христианства в Азербайджане не удалось превратить в общемировой скандал, не удалось и заставить Ватикан покраснеть от "разоблачений" псевдохристианских тусовок и армян.

Армянству и его защитникам придется проглотить эту пилюлю. Может быть, она поможет от колик в животиках, которые не прекращаются неделю.