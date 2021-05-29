Второе рождение Агдама благодаря Президенту Ильхаму Алиеву

28 мая 2021 года запомнится не только потому, что мы отметили День Республики. Отныне эта дата будет отмечаться и как день второго рождения города Агдам, разрушенного армянским оккупантами до основания и сегодня начинающего в буквальном смысле слова возрождаться из пепла.

Потрясенные увиденным иностранные журналисты когда-то нарекли Агдам "Хиросимой Кавказа" (Lonely Planet, 2008 год). Но это было неточное сравнение, потому что от Хиросимы все же что-то осталось после атомной атаки, от азербайджанского же Агдама армяне не оставили ничего, кроме полуразрушенной мечети, использовавшейся в военных целях. После освобождения азербайджанской армией оккупировавшихся Арменией в течение тридцати лет территорий, десятки иностранных журналистов получили возможность легально и законно побывать в Агдаме и увидеть все своими глазами. Большинство потом не могли сдержать эмоций, признаваясь, что готовились увидеть все что угодно, но только не это.

28 мая, в День Республики был заложен первый камень в фундамент будущего Агдама - еще более красивого и зеленого, современного и комфортного для жизни. Этот первый камень заложил в стартовавшие здесь проекты Президент Ильхам Алиев.

Еще в марте, зажигая огонь Новруза на Джыдыр дюзю, Президент Азербайджана сообщил, что в первую очередь генеральный план будет разработан по Агдаму и Агдамскому району. В День Республики генплан, разработанный с учетом пожеланий и замечаний главы государства, был представлен и утвержден. Генеральный план разработан в соответствии с самыми современными стандартами и предусматривает немало сюрпризов. Так, помимо всего прочего, внутри города будет высажена обширная - 125 га - лесопарковая зона, создано искусственного озера, каналы и мосты. Как и весь Карабахский регион, Агдамский район будет зоной "зеленой энергии" и будет отстраиваться согласно концепции "умный город". Важно, что в настоящее время идет работа также над генпланами Шуши, Физули, Джабраила и других городов. Но Агдам стал первым.

В ходе пребывания в Агдаме Президент Ильхам Алиев принял участие в очень волнующем событии - церемонии, посвященной началу восстановления города. Он заложил фундамент Агдамского промышленного парка, нового здания Агдамской городской школы номер 1, имеющей 140-летнюю историю и разрушенной армянами, первого жилого здания и автодороги Агдам-Барда. В Агдаме заложен лесной массив площадью 125 га. Президент Азербайджана ознакомился с разрушенной оккупантами мечетью Гияслы, побывал в дворцовом комплексе, где расположен дворец Панахали хана, в видоизмененной армянами крепости Шахбулаг. Каждый из этих объектов заслуживает отдельного рассказа. Это многовековая история нашего народа, которую пытался уничтожить враг. А скоро в Агдаме появятся два музея, посвященных событиям новейшей истории - Музей победы и Музей оккупации под открытым небом. Как отметил глава государства, они будут грандиозными. Агдам весь, целиком, можно сказать, является музеем оккупации под открытым небом, мемориалом уничтоженного города, кричащим о варварстве армянских вандалов. Конечно же, Агдам будет отстроен, но свидетельства сотворенного оккупантами должны быть оставлены как напоминание потомкам.

В то время, как армяне разрушали захваченную часть Агдамского района, села, оставшиеся под азербайджанским контролем, развивались. Практически все агдамские села газифицированы, обеспечены электроэнергией. Была решена и проблема воды, возникшая в связи с водной блокадой района, устроенной оккупантами. Осуществляя проекты, в Азербайджане держали в уме более обширные планы, предполагающие восстановление и находящихся под оккупацией населенных пунктов района. Потому что всегда верили, что возвращение будет. На встрече с агдамской общественностью, Президент Ильхам Алиев рассказал, что не раз, бывая в Агдамском районе, смотрел в бинокль на разрушенный Агдам и говорил себе: мы обязательно вернемся.

"В период оккупации я неоднократно видел на линии соприкосновения в бинокль развалины города Агдам, часть этого города. Каждый раз, находясь на линии соприкосновения и глядя издалека на эти развалины, я говорил себе, что мы обязательно вернемся. Вернемся, во что бы то это ни стало, восстановим историческую справедливость, выдворим врага с наших земель, и мы добились этого.

Уверен, что все намеченное найдет свое решение, и после этого мы будем часто встречаться с вами в городе Агдам, Агдамском районе. Еще раз хочу вернуться к своим словам, в течение этих 17 лет - с 2003 по 2020 год - я провел много встреч с тогдашними вынужденными переселенцами и каждый раз говорил им, что мы вернемся на эти земли, вы вернетесь на эти земли. Но видел, что в последние годы надежда в их глазах угасала. Видел, и это было естественно, потому что прошло около 30 лет. Однако я всегда был уверен в том, что это произойдет. Просто, не мог сказать. Не мог сказать, когда и как произойдет. Но знал, что произойдет", - сказал Президент.

И мы вернулись.

Освобождение Агдама стерло из нашего календаря еще одну черную дату. Через два месяца мы бы с болью и грустью отмечали очередную годовщину оккупации города. Он был захвачен вооруженными силами Армении 23 июля 1993 года после продолжавшейся более месяца осады и бомбардировок мирного населения. Армянам удалось захватить около 80 процентов территории Агдамского района, то есть 846,8 кв. км из 1094 кв.км, включая райцентр и 80 из 24 сел. Подл оккупацией оказались 26 из 38 колхозов и совхозов, 105 из 129 учреждений здравоохранения, 74 из 108 школ, 199 из 271 домов культуры, 14 из 17 мечетей и так далее. Все эти объекты были разрушены. При обороне Агдама погибли 6 тысяч защитников города, 143 тысячи из 160 тысяч жителей Агдамского района стали вынужденными переселенцами. Кстати, на сегодня общее число жителей района, включая бывших вынужденных переселенцев, возросло и составляет 202 200 тысяч человек.

В соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября оккупированная часть Агдамского района была возвращена Азербайджану. Впервые войдя в город через 27 лет, азербайджанские воины были потрясены. Одно дело наблюдать трагедию города на фото в интернете, другое - увидеть все своими глазами. Выступая на последнем саммите Совета глав государств СНГ, Президент Ильхам Алиев констатировал: "Города Агдам нет - он разрушен". Иностранные журналисты, посетившие Агдам, называют его Хиросимой Кавказа. Но этохуже, чем Хиросима, отметилд азербайджанский лидер. Хиросима - это трагедия, это атомный удар, но по ней не прошлись вандалы и варвары. Агдам был разрушен после оккупации - сознательно, целенаправленно.

Армяне, ошалевшие от "победы", с гордостью сами оставляли свидетельства своих преступлений, запечатлив на видео кадры уничтожения Агдама. Этот процесс начался практически сразу после оккупации города и проводился действительно сознательно, целенаправленно и даже с наслаждением. Оккупанты рушили и сжигали дома, валили деревья. Ведь они пришли на эту землю не для того, чтобы на ней жить. Они пришли, чтобы уничтожить память о проживавших здесь азербайджанцах, как это было сделано в самой Армении.

Сегодня мы оставляем в прошлом эту боль и горечь. "Враг, бросавший нам вызов на протяжении 30 лет, игравший на наших нервах, оскорблявший наш народ, выдумывавший каких-то героев, пал перед нами на колени, поднял белый флаг, сдался и подписал акт о капитуляции. Мы освободили Агдам без единого выстрела, без единого шехида. Мы сегодня находимся здесь и отныне будем находиться здесь вечно", - заявил азербайджанский лидер.

Радость победы, достигнутой благодаря мужеству и самоотверженности наших воинов, мудрости и принципиальности главы государства, все изменила. Восстановление Агдама, судя по тому, какое внимание уделяет этому вопросу Президент страны и какое значение придает этому городу, будет идти стремительными темпами. Восстановленный Агдам станет драйвером индустриального и аграрного развития Карабаха. В принципе, так было и до начала конфликта. Огромное значение имеет и месторасположение города, которое можно назвать стратегическим. Агдам расположен на равнине и может стать мощным транспортным узлом Карабахского региона. Большое внимание будет уделено и планировке города - он будет отстроен на основе самых современных градостроительных стандартов. Новый Агдам, думается, всех удивит. Ведь Президент Азербайджана пообщал: "Мы создадим такой город, такой Агдам, который станет примером для всего мира".

Начало восстановления Агдама - событие поистине историческое. Если Шуша это сердце и душа Карабаха, то Агдам - его сила и честь. Мы вернули себе все эти ценности. Мы восстанавливаем освобожденные земли, и на сегодня это самое главное. Нужно помнить о прошлом, но смотреть следует только в будущее.

Лейла Таривердиева