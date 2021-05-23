Азербайджан ничего не забыл

Азербайджан всегда стремился и стремится к миру. Он готов ради этого на многое. Например, готов прощать. Не забывать, но откладывать в сторону обиды, когда появляется надежда на мир.

О том, что принес нашей стране и ее народу развязанный Арменией карабахский конфликт, мы уже писали не раз. Масштабы содеянного армянскими оккупантами пока еще не поддаются полному осмыслению - настолько они велики и настолько не вмещаются в рамки человеческой морали. Но они будут, конечно, осмыслены и будут сделаны все необходимые выводы. Будет подсчитан до копейки весь нанесенный ущерб и противник ответит за то, что сделал.

Все это, несомненно, будет сделано. Но это не значит, что Азербайджан собирается жить в ненависти и пестовать чувство мести. Не забывая о прошлом, он сегодня делает шаги к будущему.

Об этом говорил в четверг на онлайн-конференции Международного центра Низами Гянджеви на тему "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества" Президент Ильхам Алиев.

По словам главы государства, мы должны смотреть в будущее. "Несмотря на 30-летнюю оккупацию, широкомасштабные разрушения и все, что они уничтожили на освобожденных территориях, Азербайджан готов смотреть вперед, планировать свое будущее как часть единого интегрированного региона Южного Кавказа", - подчеркнул он. Президент страны отметил, что Азербайджан и Армения - соседи и должны научиться жить бок о бок, как бы это не было сложно после 30-летней оккупации и разрушений. Сложно, уточним, для азербайджанской стороны, ведь трудно совладать с эмоциями, видя, что сотворил агрессор. Тем не менее, Баку сегодня готов к нормализации отношений.

Более того, глава государства намекнул и на возможность поставок энергоресурсов в Армению. Напомним, что в качестве жеста доброй воли в марте Азербайджан разрешил транзит по своей территории российского газа для Армении. В соседней стране к этому шагу Баку отнеслись неадекватно, тем не менее, Президент Азербайджана, проявив большое благородство и политическую мудрость, говорил на конференции о возможностях сотрудничества, о региональной интеграции с участием и Армении.

В этом - весь Азербайджан, особенности нашего менталитета и четкая нацеленность на мир Азербайджанского государства.

Президент Азербайджана предложил Армении добрососедство, мир и развитие. Удастся ли ей подняться с колен, теперь зависит только от нее самой.

Азербайджан, освободив свои территории, почти 30 лет находившиеся под армянской оккупацией, создал в этом регионе совершенно иную, радикально новую ситуацию. И хочет Армения или нет, она должна с этим считаться.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов, комментируя месседжи, прозвучавшие в выступлении Президента Азербайджана.

Необходимо прилагать сегодня все усилия, реализовать новые подходы для того, чтобы на Южном Кавказе воцарился мир и стабильность, подчеркнул политолог.

"На мой взгляд, более всех других в этом нуждается Армения, оставшаяся за бортом всех региональных проектов и, по сути, остановившаяся в своем социально-экономическом развитии. Оккупировав территории Азербайджана, армяне потеряли время, международный имидж и шанс принять участие в транспортных, инфраструктурных, энергетических проектах, инициатором которых выступила наша страна. Эти проекты могли бы приносить Армении немалые дивиденды, но она сама сделала свой выбор", - сказал Фикрет Садыхов.

По мнению нашего собеседника, Азербайджан в очередной раз продемонстрировал свое благородство. Несмотря на то, что он сам, своими силами положил конец оккупации, несмотря на тотальные разрушения агрессором наших городов, сел, памятников культурно-исторического и духовного наследия, мы призываем сегодня Армению стать частью интегрированного региона и говорим о мире и сотрудничестве.

"Для этого от армянской стороны требуется не так уж много, учитывая масштабы сотворенных ею преступлений, - добросовестно выполнять условия совместного заявления от 10 ноября, не чинить препятствий процессу открытия коммуникаций, не демонстрировать амбиции в вопросе Зангезурского коридора и начать полноценное масштабное сотрудничество с Азербайджаном. Армяне должны научиться жить в условиях взаимодействия и понимать, что от их поведения во многом зависит мир в регионе, его стабильность и безопасность", - отметил азербайджанский политолог.

Лейла Таривердиева