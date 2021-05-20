Президент Ильхам Алиев: Несмотря на широкомасштабные разрушения на освобожденных землях, Азербайджан готов смотреть в будущее

Несмотря на широкомасштабные разрушения на освобожденных землях, Азербайджан готов смотреть в будущее.

Как сообщает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества".

"После завершения конфликта, после того, как он был разрешен Азербайджаном, мы должны смотреть в будущее. Несмотря на оккупацию и широкомасштабные разрушения на освобожденных землях, Азербайджан готов смотреть в будущее. Надеюсь, что наступит время, когда мы сможем говорить об активном сотрудничестве на Южном Кавказе", - отметил глава государства.